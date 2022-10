iPhone 14 Plus: Das iPhone mit der längsten Akku-Laufzeit

Morgen hat auch die Wartezeit für jene Apple-Nutzer ein Ende, die sich auf das in diesem Jahr neu erhältliche Basis-Modell des iPhone mit großem Bildschirm freuen. Das iPhone 14 Plus wird als letztes der vier im vergangenen Monat vorgestellten iPhone-Modelle vom morgigen 7. Oktober an erhältlich sein.

Nach zwei Jahren mit dem iPhone mini bietet Apple mit dem iPhone 14 Plus in diesem Jahr erstmals die Basis-Version der aktuellen iPhone-Genration optional auch mit einem großen Bildschirm an. Wie das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max lässt sich auch das „günstige“ Standard-iPhone wahlweise mit 6,1 Zoll oder 6,7 Zoll Bildschirmgröße bestellen. Neue neue große Version kommt dabei auch gleich mit dem neuen Namen iPhone 14 Plus.

Größerer Bildschirm und höhere Auflösung

Mit Blick auf seine Leistung und den Funktionsumfang präsentiert sich das iPhone 14 Plus identisch mit dem iPhone 14. Die beiden Geräte unterscheiden sich lediglich mit Blick auf ihren Bildschirm, die Batterieleistung und natürlich ihre Abmessungen voneinander. Das im iPhone 14 Plus verbaute Super-Retina-XDR-Display kann auf seinen 6,7 Zoll Größe mehr Pixel unterbringen, als das kleinere Standardmodell. In der Folge beträgt die Auflösung hier 2778 x 1284 Pixel bei 458 ppi im Gegensatz zu den 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi des regulären iPhone 14.

Rekord: 100 Stunden Audiowiedergabe

Bemerkenswerte Unterschiede gibt es zudem mit Blick auf die Akku-Leistung der Geräte. Apple hat den zusätzlichen Platz dafür verwendet, im iPhone 14 Plus eine größere Batterie unterzubringen. In der Folge zeigt sich das Gerät nicht nur dem gewöhnlichen iPhone 14 deutlich überlegen, sondern schlägt bei der Laufzeit teilweise sogar die neuen Pro-Modelle.

Apple gibt die Akku-Laufzeit des iPhone 14 bei der Videowiedergabe mit bis zu 26 Stunden und bei der Audiowiedergabe mit bis zu 100 Stunden an. Das Standardmodell kommt hier lediglich auf bis zu 20 und bis zu 16 Stunden. Zudem liegen diese Werte sogar über der maximalen Akku-Laufzeit für das iPhone Pro (23/75 Stunden). Lediglich das iPhone Pro Max kann das Plus-Modell bei der Wiedergabe von Videos mit bis zu 29 Stunden übertreffen, muss sich mit maximal 95 Stunden Audiowiedergabe dann aber auch wieder dem iPhone 14 Plus geschlagen geben.