Mit Aufsteller: Neue MagSafe-Accessoires für Kreditkarten

Der magnetische Kartenhalter MagSafe Card Sleeve ist aus Echtleder gefertigt und nimmt bis zu zwei Karten im Kreditkartenformat auf, die in einer Tasche mit RFID-blockierendem Material vor dem unerlaubtem Auslesen geschützt werden sollen. Das MagSafe Card Sleeve haftet von selbst an der Rückseite aller Modelle der iPhone 12- und iPhone 13-Familie. Das MagSafe Card Sleeve wird ab sofort über den Apple-Händler Gravis vertrieben.

