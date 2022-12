Mit 30 Spulen: Tesla bietet iPhone-Ladestation für 280 Euro an

Die neue Ladestation des Autobauers ist dabei nicht das erste Ladegerät für Büro und Schreibtisch. Tesla bietet schon länger das so genannte „Drahtlose tragbares Ladegerät 2.0“ an, das auch in Deutschland erhältlich ist und hierzulande für 99 Euro verkauft wird .

Nach Gürtelschnalle, Miniatur-Fahrzeugen und Schnapsgläsern bietet der Automobil-Hersteller Tesla nun eine neue iPhone-Ladestation an, die in der Lage ist bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie zu versorgen

Insert

You are going to send email to