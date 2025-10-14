Ruhepausen mit eigenem Rhythmus
Für AirPods Pro 3 und Watch: „Rhythm“ meditiert mit Herzschlag
Die auf Achtsamkeit spezialisierte App „Rhythm“ hat mit dem jüngsten Update nicht nur ihre Kompatibilität erweitert, sondern ist nun auch ganz offiziell im App Store verfügbar. Mit Version 1.1, unterstützt die nur 13 Megabyte kleine Anwendung nun auch die Apple Watch als Datenquelle.
Zuvor konnte Rhythm bereits die Herzfrequenz aktueller In-Ear-Kopfhörer wie der AirPods Pro 3 und der Beats Powerbeats Pro 2 auslesen. Alternativ lassen sich auch Bluetooth-Herzfrequenzmesser verwenden oder ein simulierter Puls im Bereich von 50 bis 90 Schlägen pro Minute aktivieren.
Mit Hilfe dieser Daten erzeugt die App ein einminütiges Meditationsangebot, das euren tatsächlichen Puls in Form von synchronisiertem Licht, Ton und Vibration erfahrbar machen soll. Die von der niederländischen Entwicklergruppe Nonstrict entwickelte App – wahrscheinlich kennt ihr das Team bereits von Bezel – setzt dabei nicht auf klassische Meditationsanleitungen, sondern auf körperliches Feedback als zentrales Element.
Visualisierte Ruhephasen für zwischendurch
Der Ansatz von Rhythm ist bewusst minimalistisch gehalten. Nutzerinnen und Nutzer sollen über kurze Meditationssequenzen von jeweils 60 Sekunden einen Moment der Selbstwahrnehmung schaffen. Die App zeigt keine komplexe Benutzeroberfläche, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körperrhythmus. Neben akustischen und visuellen Signalen wird auch die Taptic Engine des iPhones einbezogen, um sanfte Impulse zu geben.
Technisch ist Rhythm mit iPhones und iPads ab iOS 26 sowie mit Apple Watches ab watchOS 10 kompatibel. Die Anwendung ist kostenlos im App Store erhältlich. Entwickelt wird sie wie gesagt vom zweiköpfigen Indie-Studio Nonstrict, das in der Vergangenheit bereits Anwendungen für die Apple Vision Pro veröffentlicht hat.
Nichts ist kostenlos – die sammeln Daten. Installation kommt nicht in Frage.
Ganz schnell das Handy ausschalten und auf Nokia umsteigen. Nicht das deine hoch interessanten Daten eingesammelt werden.
Warum so eine blöde Antwort? Beim Grundsatz hat er doch Recht und seine Konsequenz daraus kann doch jeder selber ziehen!
Auch wenn er Recht hat, ist es eine sinnlose Aussage. Jeder sollte wissen das Apps Daten sammeln, egal ob es kostenlose oder bezahlte Apps sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen nutzen sie intern, die anderen verkaufen sie. Alles nichts Neues!
Wer das nicht will, sollte halt auf ein Smartphone verzichten, denn keiner weiß welche App, welche Daten benutzt und wofür…
Da geht mein Puls nach oben!!
Coole App.
Total beruhigend den Herzschlag zu hören.
Danke für den Tipp
Kommt auf den Beat an ;-) bei 160 ist es eher beunruhigend.
Zu den AirPods Pro 3: Ich benutze meine AirPods Pro 1 nur selten ein Mal in der Woche wenn nicht weniger oft. Und ich überlege zu upgraden auf die AirPods Pro 3 . Was meint ihr?
Was erwartest du von dem Wechsel?
Nur weil du 250€ ausgibst hörst du nicht öfter Musik.
Mach es anders herum, schau erst ob du mehr konsumierst und schau dann ob du was neues/besseres brauchst.
Danke
Ich hatte bis vor kurzem auch die 1. und habe jetzt die neuen. Ist qualitativ ein krasser Unterschied. Ich nutze die Dinge aber auch täglich.
schöner Tipp
aber iphone 16 und applewatch ultra 3 funktioniert nicht ( aktuelles ios + watch os )
Bei mir geht die Kombi mit der Watch auch nicht. Hängt beim Koppeln. Schade.
16pro und Ultra1 klappt auch nicht. Checkin funktioniert nicht.
UPDATE :
nach Update der App heute Nachmittag , funktioniert es jetzt mit der applewatch U3
Funtz net mit Series 5. Deinstaliert!
Hat das jemand zum Laufen bekommen? Habe Apple Watch 10, Air Prod 3 Pro, alle Health Einstellungen und sonstige Einstellungen bei den Geräten auf „Ein“ , Zugriff gewährleistet und alles ist auf iOS 26.0.1 … egal ob die Sensoren auf AirPods oder Apple Watch eingestellt sind: Es können keine Livedaten abgefragt werden… zumindest bei mir, bin wahrscheinlich schon tot :-D
habe RHYTHM auch der watch installiert und danach reset gemacht. danach ging es.
Was genau hast du resetted?
Heute Nachmittag kam ein Update, das das Problem beheben soll
Ihr habt aber schon verstanden, dass man die AirPods 3 benötigt oder! Die watch lässt sich nicht dafür nutzen. Lediglich die App lässt sich auf die Uhr packen. Du benötigst dann nicht dein Handy. Wer lesen kann…….
Was für ein Plunder. Funktioniert nicht. Der Programmierer scheint Azubi zu sein.
iPhone 15 pro Max / Apple Watch U3
Apple Watch erste Generation funktioniert auch nicht
Apple Watch Ultra funktioniert auch nicht