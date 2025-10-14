Für AirPods Pro 3 und Watch: „Rhythm“ meditiert mit Herzschlag

Die auf Achtsamkeit spezialisierte App „Rhythm“ hat mit dem jüngsten Update nicht nur ihre Kompatibilität erweitert, sondern ist nun auch ganz offiziell im App Store verfügbar. Mit Version 1.1, unterstützt die nur 13 Megabyte kleine Anwendung nun auch die Apple Watch als Datenquelle.



Ruhepausen mit eigenem Rhythmus

Zuvor konnte Rhythm bereits die Herzfrequenz aktueller In-Ear-Kopfhörer wie der AirPods Pro 3 und der Beats Powerbeats Pro 2 auslesen. Alternativ lassen sich auch Bluetooth-Herzfrequenzmesser verwenden oder ein simulierter Puls im Bereich von 50 bis 90 Schlägen pro Minute aktivieren.

Mit Hilfe dieser Daten erzeugt die App ein einminütiges Meditationsangebot, das euren tatsächlichen Puls in Form von synchronisiertem Licht, Ton und Vibration erfahrbar machen soll. Die von der niederländischen Entwicklergruppe Nonstrict entwickelte App – wahrscheinlich kennt ihr das Team bereits von Bezel – setzt dabei nicht auf klassische Meditationsanleitungen, sondern auf körperliches Feedback als zentrales Element.

Visualisierte Ruhephasen für zwischendurch

Der Ansatz von Rhythm ist bewusst minimalistisch gehalten. Nutzerinnen und Nutzer sollen über kurze Meditationssequenzen von jeweils 60 Sekunden einen Moment der Selbstwahrnehmung schaffen. Die App zeigt keine komplexe Benutzeroberfläche, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körperrhythmus. Neben akustischen und visuellen Signalen wird auch die Taptic Engine des iPhones einbezogen, um sanfte Impulse zu geben.

Technisch ist Rhythm mit iPhones und iPads ab iOS 26 sowie mit Apple Watches ab watchOS 10 kompatibel. Die Anwendung ist kostenlos im App Store erhältlich. Entwickelt wird sie wie gesagt vom zweiköpfigen Indie-Studio Nonstrict, das in der Vergangenheit bereits Anwendungen für die Apple Vision Pro veröffentlicht hat.