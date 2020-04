MiniKeyPass wird eingestellt: Strongbox wäre eine Alternative

MiniKeePass ist ein iOS-Client für den Open-Source-Passwortmanager KeePass. Mit der neu verfügbaren Version 1.7.3 können Benutzer der App das vermutlich letzte Update für die Anwendung laden. MiniKeePass wird eingestellt, die Entwickler haben diesen Schritt bereits vor einiger Zeit angekündigt und erinnern nun daran, sich rechtzeitig nach einem Ersatz umzusehen.

Strongbox für iOS und den Mac

Wenn es um Alternativen zu MiniKeePass oder auch grundsätzlich darum geht, einen leistungsfähigen und mit KeePass kompatiblen Passwort-Manager zu finden, fällt stets auch der Name Strongbox. Die Open-Source-Anwendung ist für iOS und den Mac verfügbar, präsentiert sich mit angenehmer Benutzeroberfläche und wird von ihrem Entwickler aktiv und regelmäßig gepflegt.

In der Basisversion lässt sich Strongbox kostenlos verwenden. Der hier Leistungsumfang sollte auch für die meisten Nutzer ausreichend sein, schränkt mangels der Möglichkeit zum Entsperren mittels Gesichtserkennung oder Fingerabdruck allerdings den Komfort der App ein. Wer nicht auf diese Funktionen verzichten und darüber hinaus auch Unterstützung von PIN-Codes und YubiKey haben will, muss auf Premium springen. Das Update ist wahlweise per Einmalkauf zum Preis von 42,99 Euro oder im Jahresabo für 13,49 Euro erhältlich.