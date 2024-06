Microsofts KI-Designer fürs iPhone enttäuscht

Microsoft bietet seine KI-Plattform Designer jetzt auch als App für das iPhone an. Die Anwendung lässt sich kostenlos im App Store laden, setzt allerdings ein Benutzerkonto bei Microsoft und für umfassenden Leistungsumfang auch ein aktives Abonnement von Microsoft Copilot voraus.

Wie die Webversion will auch Designer-App von Microsoft das Erstellen von Bildern und Designs durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz erleichtern. Microsoft legt dabei den Schwerpunkt auf für soziale Medien optimierte oder für die persönliche Nutzung in Form von Einladungen, Grußkarten und dergleichen optimierte Grafiken. Auch Sticker für die Verwendung in Chat-Programmen können mithilfe der App generiert werden. Die mithilfe der KI von Microsoft erstellten Grafiken können dann direkt in der App weiter angepasst und bearbeitet werden.

Beta-Status lässt sich nicht verbergen

Vom Hocker haut uns die neue Microsoft-App bislang nicht. Microsoft sagt allerdings auch selbst, dass es sich um eine Beta-Version handelt, die hier und da ihre Macken haben kann. Für deutschsprachige Nutzer äußert sich dies allem voran daran dadurch, dass die App zum Teil wohl kein Deutsch versteht. Die Eingaben werden dann zwar angenommen, führen aber zu komplett falschen Ergebnissen, während ein englischer Text korrekt umgesetzt wird.

Auch die Geschwindigkeit der Anwendung hat bei unseren Tests massiv zu wünschen übrig gelassen, teilweise wurden die Aufgaben auch ergebnislos abgebrochen.

Nutzung auf Tagesbasis limitiert

Generell arbeitet der Microsoft Designer so, dass man jeden Tag 15 sogenannte „Boots“ zur Verfügung hat, mit deren Hilfe sich das Generieren der KI-Inhalte beschleunigen lässt. Sind diese verbraucht, geht das Ganze deutlich verlangsamt vonstatten. Ein aktives Abonnement von Microsoft Copilot erhöht die Anzahl der täglich verfügbaren Beschleunigungsgutscheine auf 100.