Googles „Immersive View“ für EM-Stadien und Berliner Verkehr verfügbar

Mit „Immersive View“ hat Google im vergangenen Jahr damit begonnen, für ausgewählte Orte über die gewöhnliche Street-View-Ansicht hinaus eine besondere Darstellungsform anzubieten. Bei Wahrzeichen und Gebäuden steht eine ein wenig mit Apples Flyover vergleichbare Rundum-Ansicht zur Verfügung, die allerdings noch um die Anzeige von zusätzlichen Informationen wie Wetterdaten und Temperaturinformationen erweitert werden kann.

Ihr findet diese Zusatzfunktionen immer dann, wenn für ein in Google Maps verzeichnetes Gebäude oder dergleichen eine „Immersive View“-Ansicht verfügbar ist (siehe unser Screenshot links). Ergänzend zu der hier angebotenen „Flyover-Animation“ könnt ihr beim Standbild des Objekts unten rechts auf die Taste mit der Temperaturanzeige und dem Zeitsymbol tippen. Stört euch hier nicht an einem in Fahrenheit angezeigten Temperaturwert, im Vollbild werden dann Grad Celsius angezeigt.

In der „Immersive View“-Darstellung habt ihr dann die Möglichkeit, mithilfe einer Zeitachse nicht nur diese Temperaturanzeige, sondern auch die sonstigen Wetter- und Lichtverhältnisse dynamisch an den eingestellten Zeitpunkt anzupassen.

Google hat anlässlich der heute beginnenden Fußball-Europameisterschaft mitgeteilt, dass neben diversen weiteren Sehenswürdigkeiten und Orten auch acht der zehn EM-Stadien, darunter München und Stuttgart, als „Immersive View“ verfügbar sind.

In Berlin auch „Immersive View für Routen“

Darüber hinaus bietet Google mit dem „Immersive View für Routen“ nun auch in Deutschland die Möglichkeit an, eine animierte Vorschau einer geplanten Reise zu sehen. Diese Funktion steht hierzulande bislang allerdings nur in Berlin zur Verfügung. Dort könnt ihr euch in Google Maps im Vorfeld einer Routenführung beispielsweise detaillierte, visuelle Abbiegehinweise anzeigen lassen und mit dem Zeitschieberegler die Verkehrs- und Wetterbedingungen zu der von euch geplanten Reisezeit simulieren.