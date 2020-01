Microsoft Remote Desktop für iOS unterstützt jetzt RDP-Dateien

Microsoft hält sein Versprechen und liefert mit dem aktuellen Update für die Remote-Desktop-App für iOS die Unterstützung von RDP-Dateien nach. Die Funktion wurde nach der umfangreichen Überarbeitung der App Anfang Dezember von vielen Nutzern vermisst, Microsoft hatte allerdings zugesichert, die Erweiterung kurzfristig nachzuliefern.

Mithilfe der App lässt sich vom iPhone oder iPad aus eine Verbindung zu einem entfernten Windows-Rechner oder zu virtuellen Apps und Desktops aufbauen. Microsoft will auf diese Weise produktives Arbeiten an beliebigen Orten ermöglichen und hat sich dabei ein hohes Ziel gesteckt, so will das Unternehmen mit der App den „besten Remotedesktop-Client für iOS“ anbieten.

In der aktuellen Version 10.0.3 bringt der Microsoft Remote Desktop für iOS folgende Neuerungen und Verbesserungen: