Microsoft: Neue „Super-App“ als Antwort auf Apple und Google

Der Software-Konzern Microsoft soll den Bau einer umfangreichen „Super-App“ ins Auge gefasst haben, um die dominierenden Positionen von Google und Apple im Bereich von mobiler Suchanfragen und mobiler Werbung aufzubrechen.

Dies berichtet The Information und gibt an, dass Microsoft sich für das nicht offiziell bestätigte Vorhaben an dem chinesischen Alleskönner WeChat der Unternehmensgruppe Tencent inspiriert haben lassen soll.

WeChat als Vorbild

Die seit nunmehr 11 Jahren verfügbare WeChat-Applikation dient chinesischen Nutzern als Messenger, als Konferenz-Dienst für Videos und Telefonate, als Foto-Sharing-App, als Spiele-Zentrale, als Streaming-Plattform, als Bezahldienst, als App Store und zum Teilen der aktuellen Aufenthaltsposition.

Ein Funktionsumfang, mit dem auch Microsoft geliebäugelt haben soll. So soll der Windows-Konzern ebenfalls über die Kombination zahlreicher Dienste-Angebote wie Messaging, Shopping, Suche, Nachrichten und mehr nachdenken.

Microsoft-CEO Satya Nadella soll dafür bereits die ersten Weichen gestellt und die hauseigene Suchmaschine BING so vorbereitet haben, dass diese mit anderen Microsoft-Services zusammenarbeitet und tief in Angebote wie Microsoft Teams und Outlook integriert ist.

Google langjährige Standard-Suche

Microsofts Suchangebot spielt auf Mobilgeräten so gut we keine Rolle. Zwar lässt sich BING auch in den iPhone-Einstellungen zur Standard-Suchmaschine befördern, die wenigsten Anwender besuchen die hier abgelegten Einstellungen jedoch und nehmen mit der Standard-Suchmaschine Google vorlieb, die seit dem ersten iPhone als Standard-Suche im iOS-Betriebssystem vorausgewählt ist.

Google soll für diese Vorauswahl mittlerweile 15 Milliarden Dollar pro Jahr an Apple überweisen und hat Microsoft in den zurückliegenden Jahren stets verlässlich ausgestochen.