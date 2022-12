Alexa Einkaufsliste: Jetzt endlich auch als iPhone-Widget

Neben dem Abruf der Wettervorhersage und dem Stellen von Timern gehört die Einkaufsliste zu den wenigen Alexa-Funktionen die wohl von den meisten Nutzern der sprechenden Echo-Lautsprecher regelmäßig genutzt wird.

Eben jene Einkaufsliste, die sich auf Zuruf auch mit teigverklebten Händen in der Küche um zusätzliche Produkte ergänzen lässt, präsentiert sich auf dem iPhone jetzt mit einem ansprechenden Homescreen-Widget.

Per Tastatur und Spracheingabe befüllbar

Vorausgesetzt wird, dass ihr die offizielle Alexa-Applikation auf euren Geräten installiert habt. Ist dies der Fall steht das Einkaufslisten-Widget in zwei unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Einer kleinen Variante, die nur die letzten zwei Einträge listet und einer größeren Ausgabe auf der immerhin die jüngsten sechs Einträge Platz haben.

Das Widget informiert dabei nicht nur über das Hinzufügedatum, sondern auch über die Gesamtanzahl der einzukaufenden Gegenstände und bietet einen Plus-Knopf an, der die schnelle Texteingabe von neuen Produkten ermöglicht.

Letzte Elemente stets im Blick

Tippt man das Widget direkt an, öffnet dieses die Alexa-Applikation so, dass die Einkaufsliste ausgewählt ist und sich die einzelnen Einträge direkt abhaken lassen. Zwar fehlt dem Widget selbst eine vergleichbare Interaktivität, dafür ist dieses jedoch in der Lage euch kontinuierlich an die Verfügbarkeit der Einkaufsliste zu erinnern und kann diese stärker als bislang in den Alltag von Alexa-Nutzern einbinden.

Zur Installation des Widget haltet ihr euren Finger länger auf den iPhone-Homescreen und wählt anschließend das Plus-symbol oben links im Display aus. Scrollt euch in der Übersicht hier bis zum Eintrag Amazon Alexa und wählt dann die präferierte Größe des Einkaufslisten-Widgets. Zu Hause könnt ihr neue Einträge dann über den Sprachbefehl „Alexa, setze [Produkt] auf meine Einkaufsliste“ befüllen.