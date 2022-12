Documents: Neues Action-Menü passt sich Inhalten an

Die Documents-Applikation der in der Ukraine ansässigen Software-Schmiede Readdle hat mit der jetzt verfügbaren Version 8.3 ein neues Action-Menü eingeführt, das euch Aktionen in Abhängigkeit von den aktuell ausgewählten Inhalten anzeigt und damit intelligenter mit der Weiterverarbeitung einzelner Dateien umgehen soll als bislang.

Aktionen abhängig vom Inhalt

Das Action-Menü, das über die drei Punkte (…) neben den Dateien innerhalb der Documents aufgerufen werden kann, zeigt fortan nicht mehr alle möglichen Aktionen in einer schlichten, textbasierten Liste untereinander sondern versucht vor allem relevante Aktionen auf Basis des Dateitypen anzubieten.

PDF-Dokumente können so direkt signiert oder mit einem Passwort-Schutz versehen werden. Bilder lassen sich an die Fotos-App weiterreichen, in eine PDF-Datei konvertieren oder betrachten und um Anmerkungen ergänzen. Audio- und Video-Dateien können abgespielt, in das MP3-Format umgewandelt oder mit einem Metadaten-Editor geöffnet werden.

Um Dateien in die Documents-App zu bewegen, die als Speicherort für alle möglichen Dateitypen genutzt werden kann, erweitert die Documents-App das Kontextmenü des iPhone-Betriebssystems zudem um die Auswahl „Save to Documents“ mit der sich Dateien schnell an die kostenfreie Applikation übergeben lassen.

Alternative zur Dateien-App

Auch bei der Übergabe von neuen Dateien reagiert Documents fortan mit unterschiedlichen Ansichten, je nachdem welcher Dateityp in die Anwendung kopiert oder bewegt werden soll.

Documents bietet eine kostenfreie Alternative zu Apples Dateien-App an, in der sich persönliche Dokumente ablegen, sortieren und sichern lassen. Finanziert wird die App durch Readdles kostenpflichtige Angebote, zu denen unter anderem der PDF Expert gehört und die optionale VPN-Funktion, die in der App gegen Bezahlung aktiviert werden kann.