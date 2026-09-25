Microsoft baut Copilot um: Eine App für Chat, Office und Programmierung

Microsoft baut seinen KI-Assistenten Copilot erneut grundlegend um. Unter einer gemeinsamen Oberfläche sollen künftig nicht nur klassische Chats, sondern auch Office-Arbeit, Programmierung und selbstständig arbeitende KI-Agenten zusammenkommen. Microsoft selbst zieht dabei einen großen Vergleich: So wie Office die Arbeit am PC geprägt habe, soll Copilot die Arbeit im KI-Zeitalter definieren.

Der zentrale Einstiegspunkt heißt künftig „Home“. Dort führt Microsoft den klassischen Copilot-Chat und die bereits bekannte Cowork-Funktion zusammen. Zusätzlich sollen Word, Excel und PowerPoint stärker integriert werden. Dokumente, Tabellen und Präsentationen können aus einer Unterhaltung heraus erstellt und anschließend gemeinsam weiterbearbeitet werden.

Für iOS-Nutzer bleibt interessant, wie weit Microsoft diese Integration auch mobil umsetzt. Immerhin hatte der Konzern im vergangenen Jahr die direkte Bearbeitung von Office-Dokumenten in seiner iOS-App noch eingeschränkt. Die aktuelle Copilot-App für iPhone und iPad steht weiterhin kostenlos im App Store bereit.

Apps per Beschreibung erstellen

Neu ist vor allem der Bereich „Code“. Nutzer sollen damit auch ohne klassische Programmierkenntnisse kleine Anwendungen, Tracker, Dashboards oder Automationen erstellen können. Eine Beschreibung in natürlicher Sprache genügt, den technischen Unterbau liefert dieselbe Technologie, die auch hinter GitHub Copilot steckt.

Die erzeugten Anwendungen laufen in einer abgeschirmten Umgebung und können innerhalb eines Unternehmens geteilt werden. Microsoft sieht darin neben Dokumenten, Tabellen und Präsentationen eine neue Form kleiner Arbeitswerkzeuge, die sich für einen konkreten Zweck in wenigen Minuten zusammenstellen lassen.

Autopilot arbeitet auch ohne euch weiter

Noch eigenständiger arbeitet „Autopilot“. Der zuvor unter dem Namen Scout entwickelte KI-Agent bekommt eine eigene Identität, einen Speicher, einen virtuellen Computer und einen Arbeitsbereich. Er kann beispielsweise Teams-Kanäle beobachten, Aufgaben regelmäßig ausführen oder Tage später selbstständig an einem Projekt weiterarbeiten.

Da Autopilot in der Cloud läuft, muss der eigene Rechner dafür nicht eingeschaltet bleiben. In Outlook, Teams und Dokumenten lässt er sich ähnlich wie ein Kollege ansprechen. Gerade länger laufende Agentenaufgaben werden allerdings nutzungsabhängig abgerechnet.

Home und Code werden in den kommenden Wochen zunächst im Frontier-Programm freigeschaltet. Autopilot startet Ende September als private Vorschau. Code soll später im Jahr auch für Abonnenten von Microsoft 365 Premium und Pro als Vorschau verfügbar werden.