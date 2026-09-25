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25 Watt fürs iPhone

22 Euro Rabatt: Ankers neue 25-Watt-MagGo startet günstiger
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Anker hat seine neue MagGo Powerbank 2 Pro erst vor wenigen Tagen in den Verkauf geschickt, bei Amazon lässt sich bereits der erste größere Rabatt mitnehmen. Regulär kostet das neue 10.000-mAh-Modell 109,99 Euro. Mit dem Aktionscode NEWMAGGO2026 werden an der Kasse 22 Euro abgezogen, womit der Preis auf 87,99 Euro sinkt.

Anker Maggo Powerbank 2 Pro Produkt

Die Anker MagGo Powerbank 2 Pro gehört zur neuen Qi2.2-Generation und lädt kompatible iPhones magnetisch mit bis zu 25 Watt. Gegenüber den bisherigen Qi2-Modellen mit 15 Watt kann der Zusatzakku das iPhone damit deutlich schneller versorgen. Anker nennt für ein iPhone 17 Pro 25 Prozent Akkustand nach zehn Minuten und 50 Prozent nach 25 Minuten.

25 Watt und aktive Kühlung

Damit die hohe Ladeleistung nicht frühzeitig wegen steigender Temperaturen reduziert werden muss, integriert Anker erstmals eine aktive Kühlung in die Powerbank. Ein kleiner Lüfter, zwei Luftkanäle und mehrere Graphenschichten sollen das Gehäuse laut Hersteller unter 36 Grad halten. Die sogenannte SnapCool-Technik soll insbesondere bei längeren Ladevorgängen für eine stabilere Leistung sorgen.

Powerbank Anker Maggo 2 2500

Die Kapazität liegt bei 10.000 mAh. Über USB-C sind bis zu 45 Watt möglich, sodass sich die Powerbank selbst ebenfalls vergleichsweise schnell wieder auffüllen lässt. Anker gibt 80 Prozent nach 52 Minuten an. Ein kleines Display zeigt unter anderem Akkustand, aktuelle Ladeleistung und Temperatur an.

Praktisch ist außerdem der integrierte Standfuß. Dieser lässt sich stufenlos bis 80 Grad aufstellen und macht die Powerbank gleichzeitig zum iPhone-Ständer für Videos, FaceTime oder den StandBy-Modus.

Mit Code unter dem Preis des Vorgängers

Interessant wird der aktuelle Rabatt auch im Vergleich zu Ankers bisheriger MagGo-Generation. Das ältere 10.000-mAh-Modell mit 15-Watt-Qi2-Ladung wird vom Hersteller regulär für 89,99 Euro angeboten. Mit dem aktuellen Amazon-Code ist die deutlich besser ausgestattete neue Pro-Version somit sogar zwei Euro günstiger.

Der Rabatt wird nicht automatisch angezeigt. Ihr müsst beim Kauf den Code NEWMAGGO2026 hinterlegen, damit die 22 Euro abgezogen werden. Amazon verkauft das verlinkte Modell über AnkerDirect DE und übernimmt den Versand.

Produkthinweis
Anker MagGo Powerbank 2 Pro, Qi2.2 25W 10000mAh MagSafe Powerbank 109,99 EUR

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25. Sep. 2026 um 16:02 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • gibt es schon iPhone Duo Zubehör diese Art?

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