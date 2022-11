Metropolis-Zifferblatt als (RED)-Version verfügbar

Apple wird auch in diesem Jahr wieder eine Sonderaktion zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember fahren. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen hier regelmäßig einen Teil seiner Einnahmen beim Kauf von ausgewählten Geräten an die Hilfsorganisation (RED) gespendet. Begleitend dazu können Besitzer der Apple Watch ein neues exklusives Zifferblatt laden.

Apple ergänzt die bereits im vergangenen Jahr vorgestellten sechs (RED)-Zifferblätter in diesem Jahr um eine rote Version der neuen Zifferblatt-Variante Metropolis. Wer das neue Zifferblatt schon installieren will, muss allerdings einen kleinen Umweg in Kauf nehmen und den oben eingebundenen App-Clip mit der iPhone-Kamera abfotografieren. Ihr gelangt von dort aus dann in die Watch-App auf eurem iPhone, von wo aus ihr die neue Version des Metropolis-Zifferblatts direkt zu eurer Apple Watch hinzufügen könnt.

Apple dürfte damit verbunden dann auch in Kürze die offizielle (RED)-Produktseite aktualisieren und das neue Zifferblatt ergänzen. Dort finden sich dann auch die ansonsten aktuell von Apple angebotenen, in Rot gehaltenen Hardware-Sondereditionen gelistet. Neben verschiedenen iPhone-Modellen und der Apple Watch Series 8 inklusive Zubehör wird an dieser Stelle auch die rote Edition der Kopfhörer Beats Solo3 Wireless beworben.

Von Steve Jobs und Bono initiiert

Die Zusammenarbeit zwischen Apple und der Spendenorganisation (RED) wurde ja maßgeblich vom ehemaligen Apple-Chef Steve Jobs und dem U2-Sänger Bono initiiert. Letzterer hat kürzlich unter dem Titel Surrender: 40 Songs, eine Geschichte seine Memoiren veröffentlicht und nimmt darin auch zu der kontrovers diskutieren Aktion Stellung, in deren Rahmen Apple-Nutzer anlässlich der zehnjährigen Partnerschaft zwischen Apple und der Band im Jahr 2014 das U2-Album „Songs of Innocence“ kostenlos erhalten haben. Er selbst habe Tim Cook dazu gebracht, U2 dafür zu bezahlen, dass Apple-Nutzer das komplette Album kostenlos laden können.

Die Memoiren von Bono lassen sich übrigens inzwischen auch als deutschsprachiges Hörbuch im Rahmen der gerade vergünstigten Audible-Abonnements laden.