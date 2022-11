Echo Buds: In-Ear-Hörer mit ANC für 60 Euro im Angebot

Im Lieferumfang sind neben dem Ladeetui mit USB-C-Anschluss vier Paar Ohrpolster in verschiedenen Größen enthalten. Zudem haben die Echo Buds zwei optional verwendbare Ohrbügel mit im Paket, mit deren Hilfe sich die Ohrhörer insbesondere bei sportlichen Aktivitäten zusätzlich in den Ohren sichern lassen.

Die hier angebotene zweite Generation der Echo Buds hat im vergangenen Jahr den seit 2019 erhältlichen Vorgänger abgelöst. Die vollständig kabellosen Ohrhörer sind knopfförmig in Weiß oder Schwarz erhältlich und bieten ihren Spezifikationen zufolge bis zu fünf Stunden Akku-Laufzeit, die in Verbindung mit dem zugehörigen Ladecase auf bis zu 15 Stunden verlängert werden kann. Wenn es schnell gehen muss, genügen 15 Minuten in der Hülle, um bis zu zwei weitere Stunden Ohrhörernutzung zu ermöglichen.

Insert

You are going to send email to