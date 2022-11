Devialet Mania: Tragbarer HiFi-Lautsprecher zum Premiumpreis

Der neue Devialet-Lautsprecher ist insbesondere auch für die Verwendung im Outdoor-Bereich konzipiert und soll sich dank eines in die Oberseite integrierten Griffs als besonders portabel erweisen. Mit der Schutzklasse IPX4 präsentiert sich das Produkt als rundum gegen Spritzwasser geschützt, der integrierte Akku soll eine Nutzung von bis zu zehn Stunden ohne Anschluss an die Steckdose ermöglichen. Optional lässt sich der Devialet Mania zum Preis von 79 Euro auch um eine kabellose Ladestation erweitern.

Devialet bewirbt die Produktneuheit als den ersten tragbaren Hi-Fi-Smart-Speaker mit 360-Grad-Stereoklang. Das integrierte Stereosystem soll sich dabei in Echtzeit an den jeweiligen Aufstellungsort beziehungsweise Raum anpassen. Mit vergleichbaren Funktionen bewirbt ja auch Sonos seinen tragbaren Lautsprecher Roam oder Apple seine HomePods. Devialet nennt das Ganze „Akustik-Mapping-Technologie“ und ermittelt die optimalen Einstellungen mithilfe von vier Mikrofonen zur Raumkalibrierung.

