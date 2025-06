Im Windschatten von iOS 26: Google stellt Android 16 vor

Mit der Veröffentlichung von Android 16 startet Googles neues Betriebssystem in diesem Jahr so früh wie lange nicht – zunächst auf unterstützten Pixel-Geräten, weitere Marken sollen im Jahresverlauf folgen. Die neue Version legt technische und gestalterische Grundlagen für die nächste Designgeneration „Material 3 Expressive“ und bringt Verbesserungen in mehreren zentralen Bereichen.

Benachrichtigungen und Barrierefreiheit

Nutzer erhalten mit Android 16 erweiterte Live-Benachrichtigungen, etwa von Liefer- und Fahrdiensten, die mit den Live-Aktivitäten des iPhones vergleichbar sind. Diese sollen künftig in Echtzeit über Statusänderungen informieren, ohne dass dafür Apps geöffnet werden müssen. Partner wie Samsung, OPPO und OnePlus wollen die Funktion in ihre eigenen Systeme integrieren. Um die Übersicht zu verbessern, gruppiert Android 16 zudem Benachrichtigungen eines Anbieters automatisch.



Für Menschen mit Hörhilfen bietet Android 16 neue Steuerungsoptionen direkt im System. Erstmals lässt sich das Mikrofon des Smartphones statt des Hörgeräts für Telefongespräche aktivieren – eine Funktion, die in lauten Umgebungen die Sprachqualität verbessern kann. Zudem erlaubt das System die direkte Lautstärkeregelung und Voreinstellung von Hörprofilen.

Auch die Gerätesicherheit wird gestärkt: Mit „Advanced Protection“ lassen sich Schutzfunktionen aktivieren, die vor Schadsoftware, Phishing-Websites oder Betrugsanrufen schützen sollen. Google richtet sich damit nicht nur an risikobehaftete Berufsgruppen, sondern auch an sicherheitsbewusste Privatnutzer. Hier liegt der Vergleich mit Apples „erweitertem Datenschutz für iCloud“ nahe.

Desktop-Modus und Mehrfensteransicht auf Tablets

Im Bereich Produktivität arbeitet Google enger mit Samsung zusammen. Eine neue Fensterdarstellung soll auf großen Displays wie Tablets oder Foldables künftig die Nutzung mehrerer App-Fenster gleichzeitig ermöglichen. Ergänzt wird dies durch frei definierbare Tastenkombinationen und eine erweiterbare Taskleiste.

Android 16 legt darüber hinaus die Basis für künftige Verbindungen externer Displays mit Android-Tablets und bringt zusätzliche Funktionen wie HDR-Screenshots, adaptive Bildwiederholraten oder neue Identitätsprüfungen.