Prologue: Per App auf Plex-Hörbuchsammlung zugreifen

Prologue ist ein Tipp für Plex-Nutzer, die sich eine Hörspiel- oder Hörbuchsammlung aufbauen und komfortable vom iPhone aus auf diese Inhalte zugreifen wollen. Die App lässt sich kostenlos laden und verwenden.

Wenn ihr Prologue ausprobiert habt und euch für diese Variante der Hörbuchverwaltung entscheidet, raten wir in jedem Fall zum Kauf der Vollversion zum Preis von 6,99 Euro. Damit lassen sich einzelne Hörbücher laden und lokal auf dem iPhone speichern. So müsst ihr euch einerseits nicht mehr über Verbindungsschwankungen ärgern und habt zudem die Möglichkeit, Prologue auch in Plex-Umgebungen zu verwenden, die von aussen nicht erreichbar sind. In solch einem Fall müsst ihr lediglich daran denken, die jeweils gewünschten Dateien im Heimnetz herunterzuladen.

Unterstützung bei der Konfiguration von Plex für die Verwendung mit Apps wie Prologue findet ihr beispielsweise in dieser Anleitung auf GitHub. An sich lässt sich das System aber auch recht einfach und schnell ohne dergleichen konfigurieren. Ihr müsst hierfür lediglich eine separate Plex-Mediathek für eure Hörbücher und Hörspiele erstellen.

Schnell und einfach eingerichtet

Diese Option findet ihr, wenn ihr auf eurem Plex-Server in den Einstellungen der Plex-App den Bereich „Mediatheken“ auswählt und dort auf „Mediathek hinzufügen“ klickt. Wählt hier die Kategorie „Musik“ und gebt der neuen Mediathek einen passenden Namen. Im weiteren Verlauf des Vorgangs müsst ihr nur noch ein Verzeichnis für die damit verbundenen Dateien definieren, dort kopiert ihr dann eure Hörspiele und Hörbücher hinein.

In der Prologue-App auf dem iPhone müsst ihr euch dann nur noch bei eurem Plex-Server anmelden und die Hörbuch-Mediathek auswählen. Anschließend liest die App die Hörbuchliste ein und präsentiert sich als leistungsfähige App für die Wiedergabe, die nicht nur Lesezeichen unterstützt, sondern auch Optionen wie Einschlaftimer, das Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit oder CarPlay-Unterstützung bietet. Seit vergangenem Monat lässt sich Prologue sogar mit der Apple Watch nutzen.

Metadaten wollen gepflegt sein

Die Darstellung der Hörbücher in der App steht und fällt natürlich damit, wie ihr die Metadaten der Dateien pflegt. Hier lohnt sich in jedem Fall etwas Fleißarbeit, dergleichen steht für das nächste verregnete Wochenende auch bei uns auf der Aufgabenliste.

Ein solches Plex-Archiv eignet sich hervorragend dafür, die vielerorts legal verfügbaren Hörbuch- und Hörspiel-Downloads zu sammeln und für die persönliche Verwendung bereitzuhalten.