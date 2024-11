Meross „Smart Sprinkler Timer“: Garten-Bewässerung mit App-Anbindung

Der November ist nicht unbedingt der beste Monat, um über eine neu vorgestellte Bewässerungslösung zu berichten. Aber zum Start gibt es den Smart Sprinkler Timer von Meross ohnehin erstmal nur in den USA. Dem Hersteller bleibt somit ausreichend Zeit, um seine Neuvorstellung auch in Europa anzubieten.

Der „Smart Sprinkler Timer“ ist für den Anschluss an einen außenliegenden Wasserhahn gedacht und kann dann entweder über Tasten am Gerät oder aus der Ferne mithilfe der Meross-App bedient werden. Ergänzend lässt sich das Gerät zur Bewässerungssteuerung auch in Apple Home, Amazon Alexa und Google Home integrieren.

In seinem nach IP65 wasserbeständigen Gehäuse ist der „Smart Sprinkler Timer“ Meross zufolge für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Für die Stromversorgung sorgen vier herkömmliche 1,5V-Batterien. Für die Netzwerkanbindung ist ein Meross-Hub vom Typ MSH400HK erforderlich. Dieser muss, sofern nicht schon vorhanden, zusätzlich erworben werden. Von Haus aus unterstützt der Meross-Hub bis zu 24 drahtlos verbundene Geräte und ermöglicht deren Einbindung in die oben genannten Smarthome-Systeme.

Per Zeitplan oder manuell steuern

Der „Smart Sprinkler Timer“ von Meross ermöglicht es, verbundene Bewässerungs- oder Sprinklersysteme nicht nur manuell, sondern auch auf Basis von selbst definierten Zeitplänen zu steuern. Die Pläne können dem Hersteller zufolge auch dann eigenständig ausgeführt werden, wenn keine Onlineverbindung besteht. Darüber hinaus nutzt das Gerät Wetterdaten, um automatisch auf Regen oder Frost zu reagieren und die Bewässerung entsprechend anzupassen.

Über diese Funktionen hinaus ermöglicht die Meross-App die Überwachung des Wasserverbrauchs. Zudem werden Nutzer automatisch benachrichtigt, wenn ungewöhnliche Ereignisse wie eine Unterbrechung der Wasserzufuhr eintreten.

Der „Smart Sprinkler Timer“ von Meross ist vor allem vom Preis her interessant. Andere Systeme am Markt sind zumeist ein ganzes Stück teurer. Das US-Modell ist zur Einführung für 55,20 Euro erhältlich und soll regulär 64,40 Euro kosten.