Eiswürfelmaschine mit App: Schon komfortabel, aber es geht auch ohne

Die Eiswürfelmaschine des niederländischen Anbieters Niceey hat uns vor allem deswegen neugierig gemacht, weil sie über eine App-Anbindung verfügt. Diese Option dürfte beim Kauf eines solchen Geräts in der Regel nicht im Anforderungskatalog stehen. Muss sie auch nicht, aber die Funktion kann hier und da auch ganz gelegen kommen.

Zunächst zu den Basics. Der Eiswürfelbereiter von Niceey unterscheidet sich zunächst einmal nicht sonderlich vom Rest der in diesem Segment angebotenen Produkte. Die Maschine ermöglicht es, kurzfristig Eiswürfel in zwei verschiedenen Größen bereitzustellen. Der integrierte Wasserbehälter hat ein Fassungsvermögen von zwei Litern, die dann schubweise zu Eiswürfeln verarbeitet werden.

Eiswürfel in weniger als zehn Minuten

Der Hersteller spricht von einer Zubereitungszeit von acht Minuten, wir haben im Test etwas mehr gestoppt, es dauert aber definitiv keine zehn Minuten, bis nach dem Anschalten der Maschine die ersten acht Eiswürfel im Sammelkorb landen und sich mit einer mitgelieferten Eisschaufel entnehmen lassen. Diese Menge genügt für den privaten Gebrauch, auf Parties kann das Gerät aber durchaus an seine Grenzen kommen.

Lässt man die Maschine weiterlaufen, produziert sie in diesem Rhythmus solange Eiswürfel, bis entweder das Wasser zur Neige geht oder der Auffangkorb zu voll wird. Die gefertigten Eiswürfel bleiben darin auch über einen längeren Zeitraum gekühlt und entsprechend in Form. Sobald man genug hat, kann man den automatischen Reinigungsprozess der Maschine starten und verbliebenes Wasser anschließend über einen Ablauf im Boden des Geräts ablassen.

So viel zur Maschine selbst. Das Gerät hat uns über die letzten zwei Wochen hinweg zuverlässig mit Eis für den Gin Tonic versorgt und allein aus diesem Grund schon seine Berechtigung. Zwei Punkte sollte man allerdings unbedingt beachten: Das Gerät ist mit seinen Abmessungen von 33 x 35 x 25 Zentimetern nicht gerade klein und ist vor allem auch ziemlich laut. Ihr wollt die Eiswürfelmaschine auf keinen Fall neben euch stehen haben, wenn ihr gemütlich bei ein paar Drinks zusammensitzt.

App-Anbindung: Einfach aber funktional

Die zugehörige App kommt nicht von Niceey selbst, sondern es handelt sich hier um die Anwendung Smart Life – Smart Living von Volcano. Diese lässt sich zur Steuerung der Eiswürfelmaschine kostenlos verwenden, lasst euch also nicht von den hier im App Store aufgelisteten Abos irritieren. Ein Benutzerkonto müsst ihr jedoch zwingend anlegen.

Die Eiswürfelmaschine von Niceey wird mit dem heimischen WLAN-Netz verbunden und kann danach nicht nur über die berührungsempfindlichen Knöpfe am Gerät selbst, sondern auch aus der Ferne bedient werden. Beispielsweise kann man die zuvor mit Wasser befüllte Maschine dann vom Garten aus oder auch wenn man auf dem Heimweg ist anschalten, sodass man zeitlich passend die nötige Menge an Eiswürfeln zur Verfügung hat. Ebenso kann man ohne am Gerät zu stehen, per App die Produktion der Eiswürfel stoppen oder die Selbstreinigung des Geräts aktivieren.

Generell haut uns die Integration in die „Smart Life“-App nicht vom Hocker, sie verrichtet aber ihren Dienst. Der Hauptschalter wird um einen zweiten Schalter ergänzt, mit dem sich die Produktion der Eiswürfel starten oder stoppen lässt. Zudem bietet die App noch die Möglichkeit, die Größe der produzierten Eiswürfel zu verändern (der Unterschied ist eher marginal) und man kann den bereits erwähnten Reinigungsmodus starten.

Die Niceey Eiswürfelmaschine wird in Deutschland zum Preis von 109 Euro über Amazon vertrieben.