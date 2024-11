Apple-Guthaben: Beim Kauf ein Monat Apple Music kostenlos

Von Donnerstag an bekommt man bei Netto Einkaufsgutscheine als Bonus zum Kauf von Apple-Guthaben. Wer nicht bis dahin warten kann oder für den Netto an sich nicht in Frage kommt, kann mal einen Blick in den App Store werfen. Zumindest einem Teil der Nutzer wird dort aktuell wieder ein Apple-Music-Angebot angezeigt.

Wenn man über den App Store mindestens 25 Euro Guthaben zu seinem Apple-Konto hinzufügt, bekommt man im Rahmen dieser Aktion einen Monat Apple Music kostenlos. Wenn es angezeigt wird, lässt sich das Angebot auch dann nutzen, wenn man zuvor schon an Gratisaktionen von Apple Music teilgenommen hat.

Vergesst aber nicht, dass es sich um eine Probeabo handelt, das sich nach Ablauf automatisch zum Monatspreis von 10,99 Euro verlängert. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr Apple Music nicht kostenpflichtig weiter nutzen wollt, könnt ihr das Abo auch direkt wieder kündigen. Die Nutzung ist dann weiterhin über den kostenlosen Monat hinweg möglich.

Sowohl die Option „Guthaben zu Account hinzufügen“ als auch die Abo-Verwaltung mit der Kündigungsoption findet sich in den persönlichen App-Store-Einstellungen. Tippt einfach auf der Startseite des App Store oben rechts auf euer Profilbild, um diesen Bereich zu öffnen.

Netto-Aktion zum Wochenende

Die Sonderaktion bei Netto läuft laut dem aktuellen Prospekt von Donnerstag, dem 7. bis zum Samstag, dem 9. November. Konkret bekommt ihr dort zehn Prozent des Kaufwerts als Netto-Gutschein zurück, wenn ihr eine Apple-Geschenkkarte im Wert von bis zu 250 Euro kauft.

Geht vor dem Kauf besser auf Nummer sicher und prüft, ob das Angebot auch für eure Filiale gilt. Der aktuelle Wochenprospekt von Netto lässt sich online einsehen, das Apple-Angebot wird hier im hinteren Teil bei den Aktionen zum Wochenende gelistet.

Der Einkaufsgutschein kann nicht direkt mit dem Kauf der Apple-Geschenkkarten verrechnet werden, sondern muss für einen späteren Einkauf verwendet werden.