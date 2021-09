Meross: Neuer HomeKit-Garagenöffner unterstützt mehrere Tore

Meross hat einen neuen HomeKit-Garagentoröffner im Programm. Das neue Gerät ist in der Lage, bis zu drei Garagentorantriebe zu steuern und kann dem Hersteller zufolge zudem eine bessere WLAN-Leistung vorweisen.

Das Standardmodell des HomeKit-Garagentoröffners von Meross haben wir bei seinem Erscheinen bereits ausführlich vorgestellt. Die kleine WLAN-Box wird mit einem bestehenden Garagentorantrieb verbunden, um das Tor dann über Siri, Apples Home-App oder auch das CarPlay-Dashboard zu bedienen.

Mit der nun neu verfügbaren Version geht Meross nicht nur auf den Sachverhalt ein, dass der WLAN-Empfang in Garagen oft zu Wünschen übrig lässt, sondern bietet auch die Möglichkeit, mehrere Garagentore damit zu verbinden, die sich dann unabhängig von einander bedienen lassen. Auch warnt jetzt ein integriertes Audiomodul, während eines der Tore geschlossen wird.

Für besseren WLAN-Empfang will eine extern am Gehäuse angebrachte und verstellbare Antenne sorgen. Dies sollte zumindest in Umgebungen, in denen das WLAN-Signal nur noch schwach in der Garage ankommt, eine stabilere Einbindung gewährleisten.

Mit Blick auf die Unterstützung von mehreren Toren gilt zu beachten, dass im Lieferumfang zwei Sensoren erhalten sind und ein dritter bei Bedarf als Ergänzung bestellt werden kann. Allerdings ist zu erwähnen, dass eine Kabelverbindung zu den jeweiligen Antriebsmotoren erforderlich ist. Somit funktioniert die neue HomeKit-Erweiterung für Garagentore prima in Mehrfachgaragen ohne Trennwand, nicht jedoch (zumindest nicht ohne weiteres), wenn mehrere Einzelgaragen nebeneinander stehen. Wie in der Skizze oben zu sehen ist, müssen die zu bedienenden Torantriebe jeweils per Kabel mit der Haupteinheit verbunden werden.

Meross bietet den neuen HomeKit-Garagentorantrieb wieder zum Einführungspreis an. Regulär 69,99 Euro teuer lässt sich der Preis mit einem Rabattcode auf der Produktseite um 20 Prozent senken, sodass im Rahmen der Aktion an der Kasse nur 56 Euro berechnet werden. Eine ausführliche Produktvorstellung liefern wir zeitnah nach.