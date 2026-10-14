Das neue Heizkörperthermostat von Meross ist jetzt offiziell erhältlich. Wie vom Hersteller gewohnt, geht die Markteinführung direkt mit einem Preisnachlass für das Zubehör einher. Mit dem Rabattcode WW0OX1TK wird es 20 Prozent günstiger, sodass man vorübergehend statt 64,99 Euro nur noch 51,99 Euro bezahlt.

Thread und Matter statt eigenem Hub

Anders als bei früheren Generationen seines Heizkörperthermostats verzichtet Meross bei diesem Modell auf einen eigenen Hub als Voraussetzung. Das Gerät kommuniziert über Thread und lässt sich dank Matter in verschiedene Smarthome-Systeme einbinden. Die Kommunikation kann dabei über einen Thread-Border-Router wie den HomePod mini oder ein kompatibles Apple-TV-Modell, aber auch über andere Geräte laufen, die diese Zusatzfunktion bieten. Meross listet hier unter anderem verschiedene Echo- und Eero-Geräte oder auch den Homey Pro.

Auf diese Weise in Apple Home oder Amazon Alexa eingebunden, kann man die gewünschte Temperatur nicht nur per App, sondern auch per Sprache über Siri oder Alexa steuern. Die Steuerung erfolgt dabei lokal und ist auch ohne Internetverbindung möglich.

Zusatzfunktionen über die Meross-App

Auch die Meross-App lässt sich weiterhin verwenden. Auf diesem Weg lassen sich nicht nur historische Daten einsehen, sondern auch verschiedene Zusatzfunktionen und erweiterte Einstellungen nutzen. Regelmäßige automatische Wartungsfahrten sollen beispielsweise Kalkablagerungen verhindern und eine präzise Kalibrierung gewährleisten. Eine Fenster-offen-Erkennung kann die Heizung automatisch pausieren, wenn im gleichen Raum gelüftet wird.

Laut Meross wurde das neue Heizkörperthermostat MTS155 auch technisch und konstruktiv gegenüber seinen Vorgängern verbessert. So sollen die Temperaturmessung präziser und die Befestigung am Heizkörper einfacher geworden sein. Das Gerät ist mit nahezu allen gängigen Heizkörpern kompatibel. Für verschiedene Danfoss-Systeme liegen Adapter bei.