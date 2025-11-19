Apples Auswahl für die diesjährigen App Store Awards

Auch in diesem Jahr wird Apple wieder seine App Store Awards verleihen, um ausgewählte Entwickler für ihre außergewöhnliche Kreativität und besondere Leistungen im Bereich der App-Erstellung auszuzeichnen. Die Preisverleihung findet stets im Dezember statt.

Im Vorfeld hat Apple nun eine Auswahl von 45 Finalisten präsentiert, aus denen am Ende die jeweils besten Apps in zwölf verschiedenen Kategorien ausgewählt werden. Die Vorauswahl und ebenso die finale Entscheidung wird laut Apple von einem weltweiten Team aus App-Store-Redakteuren getroffen. Das Endergebnis dürft ihr Mitte Dezember erwarten. Ausschlaggebend für den Erfolg sind insbesondere die Bereiche Innovation, Nutzererfahrung und kultureller Einfluss.

Der bei Apple seit vergangenem Jahr für den App Store verantwortliche Manager Carson Oliver spricht im Rahmen der Präsentation von einem inspirierend wirkenden Streben der App-Entwickler nach Exzellenz. Nutzer würden auf diese Weise befähigt, ihre Kreativität zu entfalten, durch technische Innovationen mehr zu erreichen und mit neuen Spielerlebnissen in faszinierende Abenteuer einzutauchen.

In der Folge haben wir die von Apple ausgewählten Finalisten nach Kategorien sortiert aufgeführt. Im Bereich „Kultureller Einfluss“ wurden von Apple insgesamt zwölf Apps gelistet, während sonst jeweils drei Apps pro Rubrik in die engere Wahl gekommen sind. Für die Kurzbeschreibungen der einzelnen Apps haben wir den Originalwortlaut von Apple übernommen.

iPhone App des Jahres

Apps, die dabei unterstützen, den täglichen Workflow zu optimieren.

BandLab, indem es Musiker:innen beim Aufnehmen und Abmischen von Tracks mit einer Community hilft.

Ladder, indem es Krafttraining durch klare Trainingspläne zugänglicher macht.

Tiimo, indem es To-dos auf eine strukturierte und zugleich beruhigende Weise darstellt.

iPhone Spiel des Jahres

Apps mit besonders gutem Gameplay und generationsübergreifendem Spielspaß.

Capybara Go!, indem es Spieler:innen auf ein charmant-skurriles Idle-Abenteuer aus der Sicht eines liebenswerten Nagers mitnimmt.

Pokémon TCG Pocket, indem es das Sammeln und Spielen legendärer Pokémon-Karten noch besser macht.

Thronefall, indem es fesselnde Verteidigungsschlachten mit minimalistischer Steuerung kombiniert

iPad App des Jahres

Apps, die Nutzer dabei unterstützen, ihre Kreativität und Produktivität zu entfalten.

Detail, indem es den Workflow für Content-Erstellung neu definiert.

Graintouch, indem es die Ästhetik der Druckkunst einem größeren Kreis von Kreativen zugänglich macht.

Structured, indem es selbst vollgepackte Tage in klar strukturierte, visuell erfassbare Zeitpläne unterteilt.

iPad Spiel des Jahres

Apps, die Spieler mit immersiven Erzählungen auf neue Abenteuer mitnehmen.

Dredge, indem es mit flüssigem Gameplay eine beunruhigende Spannung aufbaut.

Infinity Nikki, indem es Spieler:innen in die fantasievolle Welt von Miraland eintauchen lässt.

Prince of Persia Lost Crown, indem es ein von Anfang bis Ende episches Abenteuer liefert.

Mac App des Jahres

Leistungsstarke Tools, um neue Projekte selbstbewusst angehen zu können.

Acorn, indem es sich als Bildeditor für professionelle Fotobearbeitung etabliert hat.

Essayist, indem es das Recherchieren und Formatieren wissenschaftlicher Arbeiten deutlich stressfreier gemacht hat.

Under My Roof, indem es Hausbesitzer:innen dabei hilft, den Überblick zu behalten und vorbereitet zu sein.

Mac Spiel des Jahres

Liebevoll gestaltete Welten mit packenden Handlungssträngen.

Assassin’s Creed Shadows, indem es eine packende Stealth-Reise durch das feudale Japan inszeniert.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, indem es Spieler:innen mit beeindruckenden, futuristischen Visuals in den Bann zieht.

Neva, indem es eine emotional berührende Geschichte mit eindrucksvoller Bildsprache erzählt.

Apple Arcade Spiel des Jahres

App, die gleichermaßen charmante Herausforderungen und höchste Spannung bieten.

Katamari Damacy Rolling Live, indem es Spieler:innen mit dem chaotischen Rollen einer klebrigen Kugel unterhält.

PGA Tour Pro Golf, indem es Fans direkt auf den Golfplatz versetzt.

What the Clash?, indem es Hunderte von albernen, aber denkwürdigen Minispielen bietet.

Apple Vision Pro App des Jahres

Apps, die mit unvergleichlich immersiven Visuals beeindrucken.

Camo Studio, indem es Kreativen eine flexiblere Möglichkeit zum Livestreamen und Erstellen von Videos bietet.

D-Day: The Camera Soldier, indem es Pionierarbeit für die Zukunft des immersiven Storytellings leistet.

Explore POV, indem es Nutzer:innen mit einer Sammlung von Apple Immersive Videos auf Reisen rund um die Welt mitnimmt.

Apple Vision Pro Spiel des Jahres

Apps, die neue Maßstäbe des räumlichen Gamings setzen.

Fishing Haven, indem es Spieler:innen, die einen Rückzugsort suchen, in ruhige Gewässer eintauchen lässt.

Gears & Goo, indem es strategisches Gameplay mit liebenswerten Charakteren verbindet.

Porta Nubi, indem es atmosphärische Rätselwelten erschafft, die Nutzer:innen zu lichtlenkenden Superheld:innen werden lässt.

Apple Watch App des Jahres

Apps, die hilfreiche Informationen und erweiterte Funktionen direkt am Handgelenk bereitstellen.

GO Club, indem es Nutzer:innen dabei unterstützt, aktiv zu bleiben und ausreichend zu trinken.

Pro Camera by Moment, indem es Anwender:innen die Möglichkeit bietet, direkt von ihrem Handgelenk aus Fotos in Profiqualität aufzunehmen.

Strava, indem es die weltweite Fitness-Community über Leistung miteinander verbindet.

Apple TV App des Jahres

Grenzenlose Unterhaltung für den größten Bildschirm im Zuhause.

HBO Max, indem es Must-See Serien streamt und Barrierefreiheit in den Mittelpunkt stellt.

PBS Kids Video, indem es eine kindgerechte Unterhaltungsplattform bietet, auf die sich Eltern verlassen können.

Super Farming Boy 4K, indem es ein herausforderndes Abenteuer mit Kettenreaktionen und Kombos zum Leben erweckt.

Kultureller Einfluss

Apps, die ein tieferes Verständnis gefördert und Nutzer ermutigt haben, selbstbestimmt zu handeln.