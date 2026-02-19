Meross kündigt neuen Bewässerungstimer mit App-Anbindung an

Meross bringt mit dem Smart Sprinkler Timer MST200 eine überarbeitete Version seines Bewässerungscomputers mit Smart-Home-Anbindung vorgestellt. Das Gerät soll in Kürze erhältlich sein, Angaben zum Preis liegen bislang nicht vor. Der Vertrieb soll zunächst über den Online-Shop des Herstellers erfolgen.

Mit dem mittlerweile auch über Amazon erhältlichen Modell MST100 bietet Meross bereits seit rund anderthalb Jahren einen Bewässerungscomputer an, der sich per App steuern und programmieren lässt und mit Einschränkungen auch in Smart-Home-Systeme eingebunden werden kann.

Zwei getrennte Bewässerungszonen

Das neue Modell kommt im Wesentlichen mit identischem Funktionsumfang, bietet im Gegensatz zum Basismodell jedoch die Möglichkeit, zwei getrennte Bewässerungssysteme zu steuern. Der Hersteller nennt als Beispiel Rasenflächen und Beete, die unabhängig voneinander bewässert werden sollen. Für beide Zonen lassen sich unabhängig voneinander Zeitpläne anlegen. Dank separater Tasten ist zudem eine getrennte manuelle Bewässerung möglich.

Als zentrales Merkmal bewirbt Meross bei beiden Modellen eine wetterabhängige Steuerung. Das System greift hierfür auf lokale Wetterdaten zurück und kann die Bewässerung beispielsweise bei Regen, Frost oder starkem Wind automatisch aussetzen. Damit soll verhindert werden, dass Flächen unnötig oder zu ungünstigen Zeitpunkten bewässert werden, was einen reduzierten Wasserverbrauch und weniger Staunässe zur Folge hat.

Smarthome-Integration optional

Für die Einbindung in Smart-Home-Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa setzt Meross auch bei seinen Bewässerungscomputern auf einen eigenen Smart-Hub. Dieser wird per Ethernet oder WLAN mit dem Heimnetz verbunden und kommuniziert über den Funkstandard 433 MHz mit den angeschlossenen Geräten.

Ein konkretes Datum für den Verkaufsstart des Dual-Modells konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen. Die Standardvariante ist derzeit bei Meross für 55,99 Euro erhältlich. Bei Amazon beträgt der Verkaufspreis 59,50 Euro.