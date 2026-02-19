Zwei getrennte Bewässerungszonen
Meross kündigt neuen Bewässerungstimer mit App-Anbindung an
Meross bringt mit dem Smart Sprinkler Timer MST200 eine überarbeitete Version seines Bewässerungscomputers mit Smart-Home-Anbindung vorgestellt. Das Gerät soll in Kürze erhältlich sein, Angaben zum Preis liegen bislang nicht vor. Der Vertrieb soll zunächst über den Online-Shop des Herstellers erfolgen.
Mit dem mittlerweile auch über Amazon erhältlichen Modell MST100 bietet Meross bereits seit rund anderthalb Jahren einen Bewässerungscomputer an, der sich per App steuern und programmieren lässt und mit Einschränkungen auch in Smart-Home-Systeme eingebunden werden kann.
Das neue Modell kommt im Wesentlichen mit identischem Funktionsumfang, bietet im Gegensatz zum Basismodell jedoch die Möglichkeit, zwei getrennte Bewässerungssysteme zu steuern. Der Hersteller nennt als Beispiel Rasenflächen und Beete, die unabhängig voneinander bewässert werden sollen. Für beide Zonen lassen sich unabhängig voneinander Zeitpläne anlegen. Dank separater Tasten ist zudem eine getrennte manuelle Bewässerung möglich.
Als zentrales Merkmal bewirbt Meross bei beiden Modellen eine wetterabhängige Steuerung. Das System greift hierfür auf lokale Wetterdaten zurück und kann die Bewässerung beispielsweise bei Regen, Frost oder starkem Wind automatisch aussetzen. Damit soll verhindert werden, dass Flächen unnötig oder zu ungünstigen Zeitpunkten bewässert werden, was einen reduzierten Wasserverbrauch und weniger Staunässe zur Folge hat.
Smarthome-Integration optional
Für die Einbindung in Smart-Home-Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa setzt Meross auch bei seinen Bewässerungscomputern auf einen eigenen Smart-Hub. Dieser wird per Ethernet oder WLAN mit dem Heimnetz verbunden und kommuniziert über den Funkstandard 433 MHz mit den angeschlossenen Geräten.
Ein konkretes Datum für den Verkaufsstart des Dual-Modells konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen. Die Standardvariante ist derzeit bei Meross für 55,99 Euro erhältlich. Bei Amazon beträgt der Verkaufspreis 59,50 Euro.
Wie zuverlässig ist der? Den Eve Aqua kann ich garnicht empfehlen. Im Urlaub ist das Ding einfach kaputt gegangen. Kein halbes Jahr alt. Sehr sehr ärgerlich.
„Das Gerät soll in Kürze erhältlich sein, Angaben zum Preis liegen bislang nicht vor.“
Ich hab mit dem von eve leider ebenfalls schlechte Erfahrungen gemacht. Nach einer Saison kaputt. Wirklich mies leider
Meine funktionieren wunderbar. Hab sowohl alte als auch neue.
Meross Geräte finde eigentlich sehr zuverlässig. Aber noch einen Hub? Warum keine Matter oder Zigbee kompatibilität?
… und noch ein Hub!
Ja, wie dumm. Kaufe sowas nur noch mit Matter/Thread zur direkten Anbindung an Home Assistant.
Bei Homey kann der eine Hub für alles auch 433 MHz. Da gibts doch bestimmt etwas für HA.
Ich hab mir sowas selbst gebaut aus Shellys und Magnetventilen. Hab jetzt sechs verschiedene Zonen im Garten, extrem zuverlässig und endlose Konfigurations Möglichkeiten gegenüber den gekauften Dingern. Alle Verbindungen aus Messing. Die neue Generation Shelly kann auch Matter.