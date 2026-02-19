Amazfit T-Rex Ultra 2: Outdoor-Smartwatch mit Fokus auf Ausdauer

Mit der T-Rex Ultra 2 hat Amazfit das Spitzenmodell aus der Reihe seiner Fitness- und Sportuhren überarbeitet. Die Outdoor-Smartwatch richtet sich an Nutzer, die sich überwiegend abseits befestigter Wege bewegen. Die Uhr soll ihre Stärke besonders bei längeren Touren in den Bergen, mehrtägigen Trekking-Ausflügen oder sonstigen Aktivitäten ohne verlässliche Netzabdeckung beweisen.

Eine Grundvoraussetzung hierfür bildet die allgemein bei Amazfit-Uhren außergewöhnliche Akkulaufzeit. Die T-Rex Ultra 2 kann laut Hersteller mit einer einzigen Akkuladung bis zu 30 Tage durchhalten. Dieser Extremwert wird allerdings nur bei nicht sonderlich intensiver Nutzung im Alltag erreicht. Wenn man mehr mit der Uhr macht, kann man von rund zwei Wochen Akkulaufzeit ausgehen. Bei dauerhaft aktivierter GPS-Funktion hält der Akku zwischen 30 und 90 Stunden, je nachdem, ob man an die Uhr im Stromsparmodus oder mit höchster Leistung betreibt.

Großer Akku und Titangehäuse

Für diese eindrucksvolle Laufzeit sorgt ein im Vergleich zum Vorgänger rund 70 Prozent größerer Akku. Um das Gewicht dennoch im Rahmen zu halten, hat Amazfit den Gehäuseboden, die Lünette und die Bedienelemente aus Titan gefertigt, das zugleich robuster als Edelstahl ist. Die Uhr wiegt inklusive Armband 89 Gramm und ist bei Temperaturen bis zu -30 Grad voll funktionsfähig.

Die verbauten Sensoren erfassen neben sechs Satellitenpositionierungssystemen auch Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Hauttemperatur und das Stresslevel. Zudem sind ein Beschleunigungssensor, Kompass, barometrischer Höhenmesser und Umgebungslichtsensor integriert.

Display, Speicher und Zusatzfunktionen

Für Outdooraktivitäten verfügt die T-Rex Ultra 2 über mehr als 170 Sportprofile sowie 64 GB Speicherplatz, auf denen neben Karten auch Audiodateien für die Offline-Nutzung abgelegt werden können. Das runde, 1,5 Zoll große AMOLED-Display der Uhr ist durch Saphirglas gegen Kratzer geschützt und erreicht eine Helligkeit von bis zu 3.000 Nits. Den gleichen Wert gibt Apple für die Apple Watch Ultra an. Eine integrierte Taschenlampe bietet vier Helligkeitsstufen mit maximal 200 Lux.

Die T-Rex Ultra 2 spielt wie alle Uhren von Amazfit mit der Fitness-App Zepp zusammen. Darüber stehen auch erweiterte Einstellungen sowie diverse Smartwatch-Funktionen zur Verfügung.

Der Verkaufspreis für die T-Rex Ultra 2 wird vom Hersteller mit 549 Euro angegeben. Die Uhr ist in Deutschland beim Hersteller selbst und bei Amazon erhältlich.