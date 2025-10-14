BPM Vision: Neues Withings-Blutdruckmessgerät mit App-Anbindung

Withings bietet sein bereits im Januar angekündigtes Blutdruckmessgerät mit EKG-Funktion jetzt zum Verkauf an. Das neue Gerät trägt den Namen BPM Vision und ist zum Preis von 179,95 Euro zunächst ausschließlich über die Withings-Webseite erhältlich. Der Vertrieb soll zu einem späteren Zeitpunkt auf Anbieter wie Amazon und MediaMarkt ausgeweitet werden.

BPM Vision bietet neben der klassischen Blutdruckmessung auch eine EKG-Funktion zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen. Das Gerät soll die Herz-Kreislauf-Überwachung zu Hause vereinfachen und eine verlässliche Kontrolle ohne ärztliche Unterstützung ermöglichen. Ergänzend soll das Gerät Anzeichen von Vorhofflimmern erkennen.

Withings wirbt damit, dass sich mithilfe des neuen Geräts Blutdruckmessungen mit klinischer Präzision durchführen lassen. Zur Verbesserung der Genauigkeit führt das Gerät automatisch drei aufeinanderfolgende Messungen durch. Auf einem integrierten Farbdisplay wird der Nutzer Schritt für Schritt durch den Messvorgang geführt. Damit sollen typische Fehler wie eine falsch angelegte Manschette vermieden werden. Der Bildschirm zeigt die Ergebnisse farbcodiert und klar an. Die Farbsymbolik orientiert sich dabei an den europäischen Richtlinien für Bluthochdruck.

Unterstützung per App und Abo-Option

Die erfassten Werte werden automatisch über WLAN oder Bluetooth mit der Withings-App synchronisiert, in der sie in Verlaufsgrafiken dargestellt und mit Ärzten oder Pflegepersonal geteilt werden können. Nutzer des kostenpflichtigen Gesundheitsdienstes Withings+ können ihre EKG-Daten bis zu viermal im Jahr von Kardiologen auswerten lassen. Eine kostenlose Testphase ist beim Kauf über den Onlineshop des Herstellers enthalten, die Nutzung bleibt jedoch optional. Zusätzlich bietet Withings+ Funktionen wie einen digitalen Gesundheitsassistenten und erweiterte Auswertungen zu Vitalwerten.

Das BPM Vision lässt sich unabhängig von einem Abonnement verwenden und speichert bis zu 16 Messungen lokal, bevor diese synchronisiert werden. Dabei lassen sich bis zu acht Benutzer mit dem Gerät verknüpfen und der integrierte Akku soll eine Laufzeit von bis zu zwölf Monaten ohne Steckdose ermöglichen.