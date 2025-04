Matter-Rolladenschalter von Meross passt zu Standard-Schalterserien

Meross hat eine neue Version seines WLAN-Rolladenschalters im Programm. Das Zubehör ist vorübergehend direkt beim Hersteller sowie über Amazon zum Einführungspreis von 27,87 Euro erhältlich.

Das neue Modell des Rolladenschalters von Meross ist ebenfalls für den Einbau in Unterputzdosen konzipiert, setzt jedoch auf Matter und zeigt sich entsprechend kompatibler als die bisher ausschließlich angebotene HomeKit-Version. Auch in Sachen Design hat sich der Schalter aus unserer Sicht positiv gewandelt. Die Optik orientiert sich jetzt mehr an den hiesigen Standards und vor allem wurden die Dimensionen so gewählt, dass sich der Schalter auch mit einer Vielzahl der hierzulande üblichen Schalterserien und Einbaurahmen verwenden lässt.

Online-Tool prüft Kompatibilät

Meross hat ein kleines Online-Tool bereitgestellt, mit dessen Hilfe sich die Kompatibilität des Schalters mit den Serien der bekanntesten Anbieter überprüfen lässt.

Die innere Rahmengröße des Schalters beträgt 55 Millimeter und der äußere Rand wird mit 80 Millimetern Kantenlänge angegeben. Mit einer Tiefe von 27 Millimetern sollte sich der Schalter in allen klassischen Unterputzdosen verbauen lassen. Unbedingt zu beachten ist allerdings, dass ein Nulleiter für den Anschluss des Rolladenschalters zwingend erforderlich ist.

App-Bedienung, Zeitsteuerung und Automationen

Der Rolladenschalter von Meross ergänzt die Standardbedienung an der Wand um eine App-Anbindung und damit die Möglichkeit, die Rollläden auch aus der Ferne, zeitgesteuert oder in Automationen eingebunden zu bedienen. Alternativ dazu kann man die Funktion bei vorhandener Matter-Integration auch per Siri- oder Alexa-Sprachbefehl steuern. Wie bei anderen per App gesteuerten Rollos und Jalousien besteht hier neben dem vollständigen Öffnen und Schließen auch die Möglichkeit, bestimmte Prozentwerte vorzugeben, um die Rolladenposition an die jeweiligen Lichtverhältnisse anzupassen.

Der reguläre Preis für den Matter-Rolladenschalter von Meross wird mit 37,87 Euro angegeben. Achtet auf die zur Einführung angezeigten Rabattcodes beziehungsweise den 10-Euro-Coupon bei Amazon.