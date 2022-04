Deezer zeigt Übersetzungen von Songtexten an

Eine Auswahl von Songs, die bereits die Übersetzungsfunktion unterstützen, hält die Playlist Hit Tracks, Hot Lyrics auf Deezer bereit. Die Funktion selbst steht sowohl in den Deezer-Apps für iOS, Android und Desktop als auch in der Webversion von Deezer bereit. Über das Mikrofon-Symbol lässt sich die Songtext-Anzeige einblenden und die Taste „Übersetzung“ erlaubt das Einblenden der zusätzlichen Sprachversion.

Insert

You are going to send email to