MergeFit führt geteilte Workouts in Apple Health zusammen

MergeFit ist eine neue iPhone-App, mit deren Hilfe sich mehrere in Apple Health gespeicherte Workouts zu einem einzigen Datensatz zusammenführen lassen.

Wofür braucht man sowas? Ein Paradebeispiel für das versehentliche Aufteilen von Workouts ist das unbeabsichtigte Beenden einer Aufzeichnung, beispielsweise weil man auf der Apple Watch die Stop-Taste anstelle der Pause-Taste drückt. In solch einem Fall kann man einfach eine neue Trainingsaufzeichnung starten und die beiden Teile anschließend mit MergeFit zusammenführen.

Ebenso kann man die App nutzen, um beispielsweise mehrtägige Wanderungen, die in separaten Tagesabschnitten aufgezeichnet wurden, zu einem zusammenhängenden Datensatz zu verbinden.

MergeFit leistet seinem Entwickler zufolge auch bei technischen Problemen wie einem leeren Akku gute Dienste. So kann man auch einen Teil des Trainings mit der Apple Watch und den Rest mit dem iPhone aufzeichnen und die beiden Strecken anschließend kombinieren.

Alle Trainingsdaten kombiniert

Die Anwendung führt alle relevanten Gesundheitsdaten der ausgewählten Workouts, darunter Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Trittfrequenz und die zurückgelegte Strecke zusammen. Das Ergebnis erscheint dann als vollwertiger und mit allen Informationen ausgestatteter Eintrag in Apple Health.

Überdies hinaus will der Entwickler die App regelmäßig mit Updates und funktionalen Erweiterungen versorgen.

Kostenlos laden und ausprobieren

MergeFit lässt sich kostenlos im App Store laden und ausprobieren. In der Gratisversion ist es allerdings nur möglich, Trainingseinheiten mit einer Gesamtdauer von bis zu einer Stunde zusammenzuführen. Für einen Funktionstest sollte das ja genügen.

Bei Gefallen kann man per In-App-Kauf auf die Vollversion der App erweitern. Hier fallen dann vertretbare 9,99 Euro in Form einer einmaligen Zahlung an.