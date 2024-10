MagentaMobil Young jetzt mit doppeltem Datenvolumen

In den „MagentaMobil Young“-Tarifen der Telekom gibt es von heute an mehr Datenvolumen. Die Verbesserung wurde bereits vor einigen Wochen angekündigt, mittlerweile offenbar aber von den Nutzern zum Teil wieder vergessen. Dementsprechend haben uns heute einige überraschte Leser angeschrieben, die von der Telekom per SMS über die Umstellung informiert wurden.

Mit den in der Kategorie „MagentaMobil Young“ angebotenen Tarifen richtet sich die Telekom an jüngere Nutzer, die das 28. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.

Mit den überarbeiteten Tarifen dürfen sich Kunden über das doppelte Datenvolumen freuen. Konkret gibt es in der Tarifstufe „MagentaMobil S Young“ zum Monatspreis von 29,95 Euro von heute an 40 GB Inklusivdaten, im Tarif „MagentaMobil M Young“ bekommt man für monatlich 39,95 Euro 80 GB und mit dem größten Paket „MagentaMobil L Young“ darf man sich über satte 160 GB Inklusivdaten zum Preis von 49,95 Euro pro Monat freuen. Für all diese Tarife bekommt man als Neukunde bei Abschluss eines Zweijahresvertrags im Rahmen einer aktuellen Einführungsaktion in den ersten 12 Monaten jeweils 10 Euro Rabatt.

Zusatz-Datenbonus mit Streaming-Option

Zudem bietet die Telekom noch zusätzliches Datenvolumen für alle Nutzer der „MagentaMobil Young“-Tarife, die eine der als Erweiterung verfügbaren Streaming-Optionen buchen. Konkret bekommt man dann nochmal die Hälfte des ohnehin schon im Vertrag enthaltenen Datenvolumens obendrauf. In die Röhre schauen bei beiden Erweiterungen lediglich Nutzer, die mit der Tarifstufe „MagentaMobil XL Young“ ohnehin schon über unbegrenztes Datenvolumen verfügen.

Aktuell bietet die Telekom im Rahmen der Zubuch-Option „Streaming-Vorteil“ die Video- und Musikdienste „Apple TV+“, „Disney+“, „Netflix“, „Paramount+“ und „Spotify Premium“ an. Weitere Partner sollen folgen. Die gebuchten Streaming-Optionen können flexibel monatlich gewechselt werden.