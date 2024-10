IKEA INSPELNING: Die Schalt- und Mess-Steckdose startet in Deutschland

IKEA bietet die Schalt- und Messsteckdose INSPELNING jetzt auch in Deutschland an. Wir haben ja kürzlich bereits darüber berichtet, dass das neue Smarthome-Zubehör in den ersten Ländern in den Handel gekommen ist.

In Deutschland hat IKEA den Preis für die neue Steckdose mit 9,99 Euro angesetzt. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass der volle Leistungsumfang inklusive der Möglichkeit zur Steuerung von extern und über eine Internetverbindung nur in Verbindung mit einem DIRIGERA-Hub möglich ist. Alternativ dazu lässt sich die Steckdose lokal mit einer Fernbedienung oder einem Bewegungsmelder von IKEA verbinden.

DIRIGERA-Hub vorausgesetzt

Die Hub-Voraussetzung dürfte den Kreis der potenziellen Käufer deutlich einschränken. Hat man den DIRIGERA-Hub in Verwendung, passt die neue IKEA-Schaltsteckdose sicher gut ins System. Andernfalls findet man jedoch bestimmt deutlich günstigere Lösungen, beispielsweise in Form von WLAN-Schaltsteckdosen, die kein separates Gateway benötigen.

Bei der neuen INSPELNING-Steckdose von IKEA handelt es sich um eine klassische Schalt- und Messsteckdose, die sich sowohl über die IKEA-App als auch direkt bedienen oder in Automationen einbinden lässt. Ein Tastschalter auf der Oberseite der Steckdose sorgt dafür, dass die Bedienung auch dann gewährleistet ist, wenn man das Smartphone nicht zur Hand hat.

App zeigt Verbrauchswerte und Kosten an

In der Smarthome-App von IKEA kann man über die Möglichkeit zum Ein- und Ausschalten der Steckdose hinaus auch Verbrauchswerte abrufen, die dort auch von verschiedenen Grafiken unterstützt bereitgestellt werden. Die App informiert auf Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresbasis über den Stromverbrauch von an die Steckdose angeschlossenen Geräten. Nutzer können zudem hinterlegen, was sie per Kilowattstunde bezahlen, um zusätzlich Zugriff auf Kostenstatistiken und Prognosen zu erhalten.