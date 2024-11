Netatmo Wetterstation und Zubehör wieder mit Preisnachlass zu haben

Die Wetterstation von Netatmo kann man getrost als Klassiker unter den Black-Friday-Angeboten bezeichnen. In diesem Jahr gibt es das aus jeweils einem Modul für innen und außen bestehende Starter-Kit zum Preis von 99,99 Euro. Und wenn man nicht beim Hersteller, sondern bei Amazon kauft, bekommt man eine Wandhalterung kostenlos dazu. In dieser Kombination wird das Starter-Set ausschließlich über Amazon vertrieben.

Mittlerweile ist es mehr als zehn Jahre her, seit Netatmo die erste Wetterstation mit App-Anbindung vorgestellt hat. Äußerlich hat sich an dem Gerät seither so gut wie gar nichts geändert, doch wurde die integrierte Technik stetig aktualisiert und das System um weiteres Zubehör ergänzt. Ein großer Schritt bei der Weiterentwicklung war die vor fünf Jahren ergänzte HomeKit-Anbindung. Zudem sind inzwischen nicht nur zusätzliche Innenmodule, sondern auch ein Regen- und ein Windmesser für das System erhältlich.

Auch Zusatzmodule im Preis reduziert

Im Rahmen der Black-Friday-Aktionen von Netatmo ist auch dieses Zubehör zu vergünstigten Preisen erhältlich. Für ein zusätzliches Innenmodul oder den Netatmo-Regenmesser bezahlt man aktuell 49,99 Euro. Der Windmesser wird vorübergehend mit 69,99 Euro und damit ebenfalls ein ganzes Stück günstiger als regulär berechnet.

Während sich das Außenmodul der Wetterstation auf Standardwerte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität konzentriert, erfasst die Wetterstation in Innenräumen darüber hinaus den aktuellen Lärmpegel und den Luftdruck. Dabei ist es auch möglich, sich bei Überschreiten einer bestimmten Kohlendioxidkonzentration per Push-Mitteilung ans Lüften erinnern zu lassen oder einen Hinweis zu erhalten, wenn es draußen zu regnen beginnt. Für diesen Zweck ist die Netatmo-App ein hervorragender Begleiter.

App liefert detaillierte Infos und historische Werte

Ohnehin kann man die HomeKit-Integration als hilfreich bei Automationen und dergleichen einordnen, für die Standardnutzung ist aber in jedem Fall die von Netatmo hierfür angebotene Wetter-App empfehlenswert. Darüber lassen sich nicht nur detaillierte Informationen wie der exakte PPM-Wert zur Luftqualität, sondern auch Verlaufsgrafiken für die einzelnen Messwerte abrufen. Auch stehen hier die von HomeKit nicht unterstützten, durch den Wind- und Regenmesser gelieferten Informationen zur Verfügung.