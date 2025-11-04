Die Tagesschau-App 4.0: Neues Design und Beta-Start

Die Tagesschau bereitet eine grundlegende Überarbeitung ihrer Nachrichten-App vor. Ab Anfang Dezember soll Version 4.0 für alle Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen. Bereits jetzt ist eine Beta-Version der neuen App erhältlich. Diese kann auf iOS-Geräten installiert und ausprobiert werden. Voraussetzung ist ein halbwegs aktuelles Betriebssystem: Unterstützt werden iPhones mit iOS 16 oder neuer.

Die Entwickler setzen auf einen mehrwöchigen öffentlichen Test, um Rückmeldungen direkt aus der Praxis zu erhalten. Wer teilnehmen möchte, lädt sich hier die Testversion. Dafür ist auf dem iPhone zusätzlich die Anwendung „TestFlight“ erforderlich. Die neue App kann während des gesamten Testzeitraums genutzt werden. Wer möchte, kann jederzeit zur bisherigen Version zurückkehren.

Neuer Aufbau und aktualisierte Inhalte

Mit Version 4.0 soll die Tagesschau-App nicht nur technisch aktualisiert, sondern auch inhaltlich erweitert werden. Im Mittelpunkt steht eine überarbeitete Navigation, die auf Nutzerfeedback der vergangenen Jahre basiert. Inhalte werden künftig klarer gegliedert und sollen sowohl schneller erfassbar als auch gezielter auswählbar sein.

Neu ist ein stärker personalisierter Ansatz. Die App will künftig verstärkt Themen vorschlagen, die sich an bisherigen Interessen und der individuellen Nutzung orientieren. Aus redaktioneller Sicht ist dieser Schritt nachvollziehbar. Dennoch bleibt fraglich, ob eine solche Individualisierung im öffentlich-rechtlichen Kontext sinnvoll ist. Gerade bei übergreifenden Nachrichtenlagen kann eine zu starke Personalisierung dazu führen, dass wichtige Inhalte weniger sichtbar werden. Viele Nutzerinnen und Nutzer schätzen die Tagesschau gerade für ihre kuratierte und redaktionell ausgewogene Themenauswahl.

Feedback ausdrücklich erwünscht

Die Tagesschau hatte bereits bei der Einführung der vorherigen Hauptversion 3.0 im Jahr 2020 einen öffentlichen Test mit mehreren Tausend Teilnehmenden durchgeführt. Die Redaktion betont, dass das damalige Nutzerfeedback wesentliche Verbesserungen vor dem offiziellen Start ermöglicht habe. Auch diesmal ist das Ziel, möglichst viele Rückmeldungen zu erhalten und noch vor Veröffentlichung zu reagieren.

Für den Beta-Test stehen in der App spezielle Rückmeldekanäle bereit. Der endgültige Start von Version 4.0 ist für Anfang Dezember geplant.