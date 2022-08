GarageBand integriert Remix-Sessions mit Katy Perry und Seventeen

Es ist bald ein Jahr her, seit Apples Musik-App GarageBand das letzte Mal aktualisiert wurde. Um so größer soll das aktuelle Update ausfallen. Apple erweitert GarageBand für das iPhone und iPad um Remix-Sessions mit Katy Perry und der K-Pop-Band Seventeen. Damit verbunden starten in den Apple-Ladengeschäften rund um den Globus neue, die Funktionserweiterung begleitende „Today at Apple“-Lernsessions.

Falls die Aktualisierung für GarageBand auf euren Geräten noch nicht zur Verfügung steht, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Apple hat lediglich kundgetan, dass die neue Version im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht wird.

Mit den Remix-Sessions von GarageBand haben Nutzer der App die Möglichkeit, eigene Versionen bekannter Songs zu erstellen. Bei dieser Aufgabe sollen unter anderem in die App implementierte Inspirationen der Künstler selbst sowie begleitende Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen unterstützen. Apple sieht das Ganze als Option für ambitionierte Musiker, den Top-Songs „Harleys in Hawaii“ von Katy Perry und „Darl+ing“ von Seventeen eine ganz persönliche Note zu verleihen.

Die beiden Remix-Sessions stehen nach ihrer Freigabe als kostenloser Download in der Soundbibliothek von GarageBand zur Verfügung. Die Live-Loops-Oberfläche von GarageBand soll es damit verbunden auch ohne große Fachkenntnisse ermöglichen, seine eigenen Arrangements zu realisieren und den Songs einen völlig neuen Sound zu verleihen.

Musik-Skills-Sessions in Apple-Geschäften

Damit verbunden bietet Apple auch in seinen 15 deutschen Apple Stores Lensessions mit dem Titel „Musik Skills: Mach deinen eigenen Katy Perry Remix“ an. Interessierte Kunden haben hier die Möglichkeit, vor Ort mehr über die Funktionen von GarageBand zu erfahren und ihre eigene Version von „Harleys in Hawaii“ von Katy Perry zu erstellen.

Für die jeweils 30 Minuten langen Sessions ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Wer kein eigenes iPhone oder iPad mitbringt, kann sich vor Ort ein aktuelles Smartphone- oder Tablet-Modell von Apple ausleihen.