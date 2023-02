eBay-Verkäufe für private Anbieter kostenlos

Als besondere Vorteile gegenüber konkurrierenden Kleinanzeigenplattformen sieht eBay den direkten und verbindlichen Vertragsabschluss sowie die Möglichkeit zur in den Verkaufsvorgang integrierten und direkten Zahlungsabwicklung, ohne der Notwendigkeit der Weitergabe von Bankdaten an Dritte.

eBay lässt sich mit der Ankündigung verbunden auch ein wenig ich die Karten blicken. So kaufen offenbar Nutzer, die selbst auch auf eBay verkaufen, doppelt so viel auf eBay wie jene Nutzer, die eBay ausschließlich zum Kaufen nutzen.

Die Änderung im Preismodell der Auktionsplattform kommt überraschend und dürfte zum Ziel haben, wieder mehr regelmäßige Nutzer auf die eigenen Seiten zu treiben. Über die Jahre hinweg hat sich der 2021 an den Konzern Adevinta verkaufte Ableger eBay Kleinanzeigen als beliebte Alternative für den privaten Verkauf etabliert. eBay selbst ist allerdings indirekt auch weiterhin an eBay Kleinanzeigen beteiligt, da das Unternehmen einen Teil des Verkaufserlöses für die Plattform in Form von Aktien erhalten hat und in der Folge seither größter Anteilseigner des neuen Besitzers ist.

eBay verlangt von Privatverkäufern künftig keine Gebühren mehr. Wie das Unternehmen mitteilt , tritt die Änderung bereits morgen, am 1. März 2023 in Kraft.

