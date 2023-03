Belkin Soundform Pulse: Neue In-Ears mit ANC und App starten

Die neuen Belkin-Ohrhörer SoundForm Pulse sind jetzt im Handel erhältlich. Die komplett kabellosen In-Ears verfügen über eine integrierte Funktion zur Geräuschunterdrückung und bringen es im Zusammenspiel mit dem mitgelieferten Ladecase auf bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit. Mit einem Preispunkt von 79,99 Euro ordnen sich die in Schwarz oder Weiß erhältlichen Ohrhörer dabei vergleichsweise günstig ein.

Sitzen leicht aber sicher im Ohr

Für eine bestmögliche Passform sind im Lieferumfang der Ohrhörer drei verschiedene Ohrpassstücke enthalten. Die Ohrhörer sitzen damit verbunden dann auch sicher und angenehm leicht in den Ohren. Laute Umgebungsgeräusche werden auf diese Weise aber nur bedingt gefiltert, da die Ohrhörer den Gehörgang nicht komplett verschließen. Die optional aktivierbar ANC-Funktion zeigt besonders im Zusammenhang mit monotonen Nebengeräuschen wie Rauschen oder Brummen Wirkung.

In umgekehrte Richtung verfügen die Belkin SoundForm Pulse über einen von der Stärke her regelbaren Hear-Through-Modus, bei dem die integrierten Mikrofone die Außengeräusche verstärken, damit man beispielsweise Durchsagen in Verkehrsmitteln oder dergleichen besser versteht.

Die beiden von Belkin verbauten 12-mm-Treiber liefern einen guten und der Preisklasse entsprechenden Klang. Die zusätzlich verfügbare Freisprechfunktion ist bei unseren Tests allerdings durchgefallen, die von den integrierten Mikrofonen übermittelte Gesprächsqualität kommt beim Gegenüber nur in sehr bescheidener Form an.

Anpassungsfreudig dank App

Die Verbindung mit dem iPhone lässt sich mithilfe der zugehörigen Soundform-App von Belkin schnell und einfach einrichten. Die App bietet darüber hinaus umfassende Konfigurationsoptionen sowie eine Funktion zum Suchen der beiden Ohrhörer – auf dem ausgewählten Ohrstück dabei ein zumindest aus nicht allzu großer Entfernung gut wahrnehmbares Piepen abgespielt.

Die App erlaubt es auch, die berührungsempfindlichen Tasten auf beiden Hörern von der Funktion her anzupassen. Hier sind verschiedene Optionen für die Musiksteuerung oder auch im Zusammenhang mit Freisprechtelefonaten möglich. Siri lässt sich ebenfalls per Touchgeste aktivieren: Legt man den Finger auf den rechten Ohrhörer und hält die Taste, so meldet sich die Sprachassistentin und hört auf die Eingaben den Nutzers.

Während die App-Anbindung mit Blick auf die Konfiguration und die Grundeinstellungen der Ohrhörer durchaus sinnvoll ist, wird man die Möglichkeiten zur Anpassung der Soundeinstellungen kaum auf regelmäßiger Basis verwenden. Wir haben die damit teils verbundene Zeitverzögerung und die ständigen Bestätigungstöne eher als störend empfunden.

Laden über USB-C oder kabellos

Das mitgelieferte Ladecase lässt sich wahlweise über USB-C oder auch kabellos auf einem Qi-Ladepad laden und kann die vom Hersteller angegebene Laufzeit der Ohrhörer von bis zu sieben Stunden um weitere 28 Stunden verlängern. Wer darüber hinaus noch auf eine längere Laufzeit angewiesen ist, kann die Ohrhörer auch einzeln für die Mono-Wiedergabe verwenden.