Mehr WLAN an Bahnhöfen: Deutsche Bahn will Angebot verdoppeln

Die Deutsche Bahn will ihr WLAN-Angebot an Bahnhöfen bis 2028 deutlich ausbauen. Nach eigenen Angaben sollen Reisende und Besucher dann an über 1.400 Bahnhöfen kostenlosen Internetzugang nutzen können. Derzeit steht der Service nur an rund 600 Stationen zur Verfügung.

Zukunftsbahnhof in Stockdorf | Bild: DB / Christian Bedeschinski

WLAN-Verdopplung bis 2028

Der Ausbau erfolgt in Zusammenarbeit mit „The Cloud Networks„, einem Anbieter für WLAN-Lösungen, der zu den größten in Europa zählen soll und ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der freenet AG ist. Die Kooperation sei laut Bahn im Rahmen eines EU-weiten Vergabeverfahrens zustande gekommen. Die Freenet-Tochter betreibt bereits öffentliche Netze in Hotels, Flughäfen und Einkaufszentren.

Durch die Erweiterung könnte der Anteil der Bahnhofsbesucher, die Zugang zum WLAN haben, von derzeit 50 auf 80 Prozent steigen. Die Bahn verweist auf Kundenbefragungen, die eine hohe Nachfrage nach kostenlosem Internet gezeigt hätten.

Während sich die Bahn bisher auf große Knotenpunkte konzentriert habe, sollen künftig auch mittelgroße und kleinere Bahnhöfe versorgt werden. Ein Beispiel sei der sogenannte „Zukunftsbahnhof“ in Stockdorf bei München, der bereits von der neuen Technik profitiere.

Für den Ausbau plant die DB die Installation von 5.000 Routern und die Verlegung von 800 Kilometern Kabel. Die zusätzlichen WLAN-Bereiche würden eine Fläche von etwa 75 Fußballfeldern abdecken.

Kritik an Datenauswertung der Bahn

Täglich nutzen nach Angaben der Bahn rund 20 Millionen Menschen die 5.400 Bahnhöfe im Land. Etwa ein Drittel davon greife bereits auf das vorhandene WLAN zu. Durch den Ausbau soll dieser Anteil weiter steigen.

In diesem Zusammenhang muss allerdings an die Vorwürfe von Datenschutz-Aktivisten des seit 1987 aktiven Vereins Digitalcourage erinnert werden, die der Bahn 2022 ein aggressives Nutzer-Tracking vorwarfen und darüber hinaus die besonders freche Auswertung von Nutzerdaten kritisierten.