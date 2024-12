AirPods Pro: Neue Gesundheitsfunktionen bereits in der Entwicklung

Apple arbeitet offenbar an neuen Gesundheitsfunktionen für seine AirPods. Laut einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg experimentiert das Unternehmen mit Sensoren zur Messung von Herzfrequenz und Körpertemperatur.

Die neuen Gesundheitsfunktionen könnten einer künftigen Generation der AirPods Pro integriert werden. Apple soll den Bereich der Gesundheitsüberwachung, ähnlich wie bei der Apple Watch, als zusätzliches Verkaufsargument der AirPods herausarbeiten wollen

Selbst KI-Kameras im Gespräch

Die Herausforderung bestehe derzeit darin, präzise Messungen über die Ohrhörer zu ermöglichen. Während die Apple Watch bereits verlässliche Daten liefere, könnten die AirPods als Ergänzung oder Alternative für Nutzer dienen, die (noch) keine Apple Watch tragen möchten. In Tests seien die Ergebnisse der AirPods weniger genau als die Messungen der Uhr, grundsätzlich jedoch seien die Unterschiede nicht gravierend.

Neben der Integration von Gesundheitsfunktionen soll Apple auch an der Implementierung von Kameratechnologien in den AirPods arbeiten. Diese könnten potenziell für erweitert KI-Funktionen im Bereich Apple Intelligence eingesetzt werden. Das Vorhaben befinde sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium, und es sei unklar, ob und wann diese Technologie marktreif sein werde.

Liberty 4 ausprobiert: Ohrhörer mit Herzfrequenzsensor

Videotürklingel und Smarthome-Zentrale

Parallel zu den Entwicklungen im Gesundheitssegment plant Apple offenbar eine Ausweitung seiner Smart-Home-Aktivitäten. Dem Bericht zufolge entwickelt Cupertino eine neue Smarthome-Zentrale mit integriertem 6-Zoll-Display, das das Führen von FaceTime-Gesprächen und die Steuerung von Smart-Home-Geräten ermöglichen soll. Zusätzlich werde an einer Videotürklingel mit Gesichtserkennung gearbeitet, die mit intelligenten HomeKit-Türschlössern verbunden werden könnte. ifun.de berichtete: