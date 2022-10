„Mehr Tanken“-App bietet neue Optionen für Elektro- und Hybrid-Fahrer

Die Spritpreis-App Mehr Tanken konnte uns optisch noch nie begeistern. Die deutliche Zunahme der in der Basisversion angezeigten Werbebanner über die letzten Versionen hinweg hat diesen Eindruck zusätzlich bestätigt. Was uns ab und an doch wieder zu dem Urgestein in dieser Kategorie greifen ließ, war in der Regel die hilfreiche und gut überschaubare Preisverlauf-Ansicht.

Aus diesem Grund haben wir auch weiterhin die Updates der App auf dem Radar und wollen kurz die mit der aktuellen Version 4.1.0 integrierten Zusatzfunktionen für die Fahrer von Elektro- und Hybridfahrzeugen erwähnen.

Mit der neue App-Version ist es in Verbindung mit der bereits zuvor schon vorhandenen Suche nach Ladesäulen möglich, zusätzliche Filter zu hinterlegen. So kann man in der Suchmaske das eigene Fahrzeug und vorhandene Tankkarten beziehungsweise Tarife hinterlegen, um auf dieser Basis eine bessere Eingrenzung der Treffer zu erreichen und gezielt zusätzliche Informationen und Ladekosten angezeigt zu bekommen.

Alternativen mit vergleichbarem Leistungsumfang könnt ihr sehr gerne in den Kommentaren teilen. Wer sich für die Mehr-Tanken-App begeistern kann, allerdings auf die Werbung verzichten will, kann aktuell ein vergünstigtes Pro-Abo zum Jahrespreis von 4,99 Euro über die App abschließen.

ADAC für Spritpreise – ENBW für Elektro

Wenn’s nur um das Vergleichen von Spritpreisen und die Suche nach Elektrotankstellen geht, halten wir die App ADAC Spritpreise weiterhin für eine gute Wahl. Die kommt mit übersichtlicher, verzichtet auf die Einbindung von Werbebannern und hat Zusatzfunktionen wie die Anzeige von Verkehrsmeldungen und die Möglichkeit zur Routenplanung integriert.

Elektrotanker mit ADAC-Mitgliedschaft sollten zudem einen Blick auf den in Kooperation mit der ENBW angebotenen e-Charge-Tarif werfen. Die Ladekosten sind damit zumindest teilweise ein ganzes Stück attraktiver als mit anderen Karten, zudem ist deren iOS-App mittlerweile an CarPlay angebunden.