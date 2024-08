Meater-Grillthermometer: Aus dem „Meater 2 Plus“ wird das „Meater Pro“

Meater hat sich offenbar dazu entschieden, dauerhaft zweigleisig zu fahren. Der für seine Thermometer-Spieße mit App-Anbindung bekannte Anbieter wird parallel zu seinen Standardprodukten künftig um eine Pro-Linie anbieten. In diesem Zusammenhang wird dann auch die im vergangenen Jahr vorgestellte neueste Generation Meater 2 Plus in Meater Pro umbenannt.

Die Entscheidung verwundert zunächst, denn eigentlich wurde das Meater 2 Plus als technisch verbesserte und zugleich neue Generation und zugleich Nachfolger des Standardmodells gehandelt. Aber man kann diese Entwicklung auch positiv sehen, so sind die älteren und einfacheren Meater-Modelle jetzt allesamt günstiger erhältlich.

Als neues Produkt in der Pro-Linie wird vom 12. September an das aus vier Vollmetallsonden bestehende Set Meater Pro XL erhältlich sein. Hier handelt es sich dann um die technisch aktualisierte Pro-Version des im Preis auf 199 Euro reduzierten Meater Block.

Das neue XL-Set von Meater besteht aus vier Sonden der zweiten Generation, die sowohl über WLAN als auch über Bluetooth angesprochen werden können , Temperaturen von bis zu 550 Grad standhalten und laut Anbieter mit einer Genauigkeit von 0,1 Grad Celsius arbeiten.

Das gleichermaßen für den Grill wie für die Küche geeignete Viererset lässt sich von morgen an vorbestellten, der vom Hersteller genannte Preis liegt bei stolzen 379 Euro. Meater will mit seinem Pro-Programm allerdings nicht nur ambitionierte Hobbyköche ansprechen, sondern sieht laut seiner Produktankündigung auch professionelle Küchenchefs als potenzielle Zielgruppe. Als Werbeträger konnte der Anbieter schon vor längerer Zeit den Fernsehkoch Johann Lafer verpflichten.

Abseits der Pro-Linie ist neben dem Meater Block auch das Standardmodell Meater Plus weiter zum Preis von 99 Euro erhältlich. Zudem verkauft Meater auch noch das alte Standard-Modell als Doppelpack für 104 Euro.