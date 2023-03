Matter-Update für Philips Hue Bridge verspätet sich

Grundsätzlich macht eigentlich alles, was wir bislang an frühen Integrationen von Matter gesehen haben, noch einen sehr rudimentären und fehleranfälligen Eindruck. Somit scheint die Einstellung des für Philips Hue verantwortlichen Signify-Teams durchaus vernünftig. Es werden wohl eher noch Monate als Wochen ins Land ziehen, bis sich Matter tatsächlich als solide Alternative beziehungsweise Ergänzung zu den bisherigen Smarthome-Lösungen präsentieren kann.

Eigentlich sollte die Philips Hue Bridge spätestens in dieser Woche per Update um die Unterstützung des neuen Smarthome-Standards Matter erweitert werden. Der hinter Philips Hue stehende Konzern Signify hatte das Update für das ersten Quartal 2023 vorgesehen. Dieser Zeitplan ist allerdings geplatzt und Signify will sich bis auf weiteres auch nicht mehr mit entsprechenden Prognosen aus dem Fenster lehnen.

