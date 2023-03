Outside: Kostenlose App kombiniert Orte, Termine und Freunde

Die Macher bieten Outside kostenlos und werbefrei an, verkaufen die Nutzerdaten nicht und haben hier einen Support-Bereich eingerichtet , der alle noch offenen Fragen zur Anwendung beantworten soll.

Outside präsentiert die einzelnen Termine dabei als Live-Countdowns, die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum geplanten Termin herunter zählen und diese auch in einem Widget darstellen können.

Je nachdem wie voll euer Kalender ist (und wie akribisch die jeweiligen Locations eingetragen wurden), könnt ihr so einen Blick auf eure Stadt werfen und seht direkt, wann es euch in welche Viertel zu Konzerten, Sportveranstaltungen Geburtstagseinladungen und geschäftlichen Terminen verschlagen wird.

Die kostenfreie iPhone-Applikation Outside gefällt uns. Der knapp 80 Megabyte große Download platziert anstehende Kalendertermine auf einer Landkarte und kombiniert so die Informationen zum Veranstaltungsort mit dem persönlichen Terminplan.

