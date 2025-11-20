iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 843 Artikel

Baseus Prime Trip VD1 Pro: 4K-Dual-Dashcam mit Solar erstmals reduziert
Zur Black Friday Woche ist der Preis der von Baseus angebotenen 4K-Dual-Dashcam VD1 Pro deutlich gefallen. Wir haben uns das Modell bereits ausführlich angeschaut und verweisen euch direkt mal an diesen Text von Anfang Oktober.

Baseus Dashcam

Die neue Dashcam ergänzt die 1080p-Variante Prime Trip VD1, die aktuell für 68 Euro erhältlich ist.

Dual-Kamera mit 4K-Frontmodul

Statt der üblichen 169 Euro kostet das Set aus Front und Rückkamera aktuell nur noch 119 Euro. Das System richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihr Fahrzeug sowohl während der Fahrt als auch im geparkten Zustand dauerhaft überwachen möchten. Wir haben die VD1 Pro Anfang Oktober ausprobiert und sind damals bereits detailliert auf Montage, App-Nutzung und Bildqualität eingegangen.

Baseus App Dash

Die VD1 Pro kombiniert eine vordere Kamera mit 4K-Auflösung und eine hintere Einheit mit 1080P. Ein Weitwinkelobjektiv mit 170 Grad vorne und 120 Grad hinten erfasst einen großen Bereich rund um das Fahrzeug.

Ein Sensor von Sony unterstützt die Darstellung bei schwachem Licht und verbessert die Erkennbarkeit von Details in der Nacht. Die Kamera speichert fortlaufend in Schleifen und lässt sich in ihrer Segmentlänge anpassen. In unserem Test zeigte sich, dass die Frontaufnahmen sehr klar ausfallen, während die hintere Kamera etwas dunkler aufzeichnet, jedoch weiterhin ausreichend Informationen liefert.

Bento Baseus Dash

Solarunterstütztes Parkmonitoring

Ein wichtiges Merkmal der VD1 Pro ist das Solar-Sync-System. Dieses Energiemodul ermöglicht einen Standby Betrieb über mehrere Tage, ohne dass das Bordnetz belastet wird. Die Kamera reagiert auf Annäherungen und Erschütterungen und erstellt kurze Videosequenzen. In der Praxis registrierte das Gerät im Test auch Kofferraumbewegungen oder vorbeifahrende Laster. Kurz: die sensorgesteuerte Aktivierung funktioniert zuverlässig, ist aber teilweise zu empfindlich.

Tasten Baseus Dash

Die Dashcam verfügt über WLAN und erlaubt den schnellen Zugriff über die Baseus-App. Hier lassen sich Livebilder ansehen, Aufnahmen herunterladen und Einstellungen anpassen. Ein integriertes GPS Modul speichert zusätzlich Positionsdaten. Im Lieferumfang liegen unter anderem ein 12 Volt Adapter, Verbindungskabel, Montagematerial und eine 32 GB Speicherkarte.

Verpackung Baseus Dash

Mit dem Aktionspreis von 119 Euro zählt die Prime Trip VD1 Pro in der Black Friday Woche zu den günstigsten Komplettlösungen mit Dual-Kamera, App und zusätzlicher Parkraumüberwachung. Ganz ohne Abo und zusätzlichen Schnick-Schnick.

