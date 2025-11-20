Apples Black-Friday-Aktion auch in diesem Jahr nicht der Renner

Auch Apple hat nun seine Black-Friday-Aktion für das aktuelle Jahr angekündigt. Der iPhone-Hersteller wirbt in diesem Jahr mit den Worten „Der Countdown läuft“ für ein besonderes Shopping-Event zum Monatsende. Die Aktion beginnt am Freitag, den 28. November und läuft über das komplette Black-Friday-Wochenende bis Montag, den 1. Dezember.

Die Aktion läuft nicht nur im Onlineshop von Apple, sondern auch in den 16 deutschen Ladengeschäften des Unternehmens. Wie bereits in den vergangenen Jahren dürft ihr hier allerdings keine vorweihnachtlichen Wunder erwarten. Maximal springt dabei ein Gutschein im Wert von 200 Euro heraus.

Es gibt also auch keinen direkten Preisnachlass, sondern ihr bekommt eine Geschenkkarte, die ihr dann wiederum zum Kauf von Hardware, Software oder Apps bei Apple verwenden könnt.

Hier die komplette Liste der diesjährigen Black-Friday-Angebote von Apple:

Beachtet auch, dass sich die Aktion nur auf Neuware bezieht. Einkäufe im Apple Refurbished Store sind davon ausgeschlossen.

Vieles weiterhin zu teuer

Falls ihr euch für eines der für Apples Black-Friday-Rabatte qualifizierten Produkte interessiert, solltet ihr die Preise unbedingt mit den Angeboten anderer Händler vergleichen. Beispielsweise gibt es die hier inbegriffenen Beats-Produkte aktuell bei Amazon allesamt deutlich günstiger. Teils beträgt der Rabatt dort sogar mehr als das Doppelte des Wertes der von Apple angebotenen Guthabenkarte.

Bei anderen Produkten verhält es sich ähnlich. Beim MacBook Air mit 13 Zoll Bildschirmgröße will Apple eine Guthabenkarte über 140 Euro beilegen, während man das Gerät auf dem freien Markt bereits 220 Euro günstiger als bei Apple bekommt.

AirPods Pro 3 könnten sich lohnen

Der Apple-Rabatt für die AirPods Pro 3 klingt mit 40 Euro dagegen interessant. Der Verkaufspreis sinkt damit indirekt auf 209 Euro, während man die Ohrhörer bei anderen Anbietern bislang noch selten günstiger als 240 Euro findet.