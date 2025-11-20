Es gibt wieder Guthabenkarten
Apples Black-Friday-Aktion auch in diesem Jahr nicht der Renner
Auch Apple hat nun seine Black-Friday-Aktion für das aktuelle Jahr angekündigt. Der iPhone-Hersteller wirbt in diesem Jahr mit den Worten „Der Countdown läuft“ für ein besonderes Shopping-Event zum Monatsende. Die Aktion beginnt am Freitag, den 28. November und läuft über das komplette Black-Friday-Wochenende bis Montag, den 1. Dezember.
Die Aktion läuft nicht nur im Onlineshop von Apple, sondern auch in den 16 deutschen Ladengeschäften des Unternehmens. Wie bereits in den vergangenen Jahren dürft ihr hier allerdings keine vorweihnachtlichen Wunder erwarten. Maximal springt dabei ein Gutschein im Wert von 200 Euro heraus.
Es gibt also auch keinen direkten Preisnachlass, sondern ihr bekommt eine Geschenkkarte, die ihr dann wiederum zum Kauf von Hardware, Software oder Apps bei Apple verwenden könnt.
Hier die komplette Liste der diesjährigen Black-Friday-Angebote von Apple:
Beachtet auch, dass sich die Aktion nur auf Neuware bezieht. Einkäufe im Apple Refurbished Store sind davon ausgeschlossen.
Vieles weiterhin zu teuer
Falls ihr euch für eines der für Apples Black-Friday-Rabatte qualifizierten Produkte interessiert, solltet ihr die Preise unbedingt mit den Angeboten anderer Händler vergleichen. Beispielsweise gibt es die hier inbegriffenen Beats-Produkte aktuell bei Amazon allesamt deutlich günstiger. Teils beträgt der Rabatt dort sogar mehr als das Doppelte des Wertes der von Apple angebotenen Guthabenkarte.
Bei anderen Produkten verhält es sich ähnlich. Beim MacBook Air mit 13 Zoll Bildschirmgröße will Apple eine Guthabenkarte über 140 Euro beilegen, während man das Gerät auf dem freien Markt bereits 220 Euro günstiger als bei Apple bekommt.
AirPods Pro 3 könnten sich lohnen
Der Apple-Rabatt für die AirPods Pro 3 klingt mit 40 Euro dagegen interessant. Der Verkaufspreis sinkt damit indirekt auf 209 Euro, während man die Ohrhörer bei anderen Anbietern bislang noch selten günstiger als 240 Euro findet.
ist das iPhone 17 Pro also nicht qualifiziert?
Nein, es muss sich ja vom iPhone 16 distanzieren
Yaaayyyy……..
AirPods pro 3 lohnen sich ja mehr als das Telekom Angebot
Oder Amazon
Überlege mir die Airpods Pro 3 dann doch bei Apple zu holen.
Das einzigste was Sinn macht ist, das Guthaben für Apple Services zu verwenden. Denn die Hardware bekommt man ja ohne hin überall sonst günstiger als bei Apple.
… einzigste.. gibt es nicht.
Heinz, vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag, so sind wir alle wieder ein Stück auf dem Weg zu einer besseren Welt! Schön das es dich gibt!
Wie ist das: wenn ich ein iPad Air, das dazugehörende Magic Keyboard und den Apple Pencil Pro kaufe – bekomme ich dann drei Gift cards im Gesamtwert von 120€?