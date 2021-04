Marketing per Podcast: Apple-Show über Kriegsverbrecher Gallagher

Lange war darüber spekuliert worden, wie Apple mit dem zunehmenden Konkurrenz-Kampf um die bislang weitgehend unabhängige Podcast-Landschaft umgehen würde. Während Amazon und Spotify eigene Podcast-Verzeichnisse aufbauten und sich darum bemühten, Nutzer mit immer mehr Exklusiv-Inhalten zum Konsum der vergleichsweise günstigen Audio-Shows zu locken, hielt Apple lange Zeit die Füße still.

Zwar betreibt Cupertino das weltweit größte Podcast-Verzeichnis, stellt dieses bislang aber allen interessierten Podcastern und Unternehmen zur Verfügung und hat, von den kurzen Nachrichten-Häppchen des „Apple News“-Podcasts abgesehen, bislang wenig Ambitionen gezeigt, in direkte Konkurrenz mit Anbietern wie Spotify zu treten; die ihrerseits keine Gelegenheit auslassen den derzeitigen Podcasts-Fokus zu unterstreichen.

Mit „The Line“ präsentiert Apple nun seit wenigen Tagen den ersten exklusiven Podcast, der selbstverständlich auch die von Apple TV+ bekannte Byline „An Apple Original“ trägt.

Die englischsprachige Audioshow „The Line“ widmet sich dem Navy SEAL und verurteiltem Kriegsverbrechen Eddie Gallagher, dessen Geschichte für einen Aufsehen erregenden Prozess in den USA sorgte. Gallagher war 2018, von mehreren seiner Untergebenen bezichtigt worden, während seiner Einätze in Afghanistan besonders grausam gegen Gefangene vorgegangen zu sein. Unter anderem soll der 41-jährige einen aufgegriffenen ISIS-Kämpfer mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet haben. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis: Auf leeren Magen solltet ihr Gallaghers Wiki-Seite besser nicht besuchen.

Marketing-Vehikel für Apple TV+

Die Podcast-Show, die Apple von Dan Taberski hat produzieren lassen, ist auf sechs Folgen angesetzt und dient unter anderem dazu, auf die gleichnamige TV-Produktion hinzuweisen, die im Herbst auf Apple TV+ als vierteilige Doku-Serie starten soll.

Wir empfehlen am Thema interessierten Lesern, die Podcast-Episode „The Trial of a Navy SEAL Chief“ des New York Times Podcasts „The Daily“ vom Sommer 2019. Auf 29 Minuten holt euch dieser hervorragend in das Thema rein. Anschließend könnt ihr den Apple-Podcast hier abonnieren.