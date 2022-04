Mail-Anhänge auf dem iPhone: Fotos plötzlich oft mit Inline-Darstellung

Kurze Service-Meldung: Mehrere iPhone-Anwender berichten uns über ein neues Verhalten der Mail-Applikation, das seit der Ausgabe von iOS 15.4 beobachtet werden kann, allerdings nur vereinzelt und schlecht reproduzierbar auftritt, euch aber vielleicht auch schon über den Weg gelaufen ist. Die auf dem iPhone vorinstallierte E-Mail-Applikation geht plötzlich anders mit bestimmten E-Mail-Anhängen um.

Bilder tauchen immer wieder auf

So melden Nutzer ein geändertes Verhalten beim Versand (bzw. dem anschließenden Empfang) von Bildern. Werden diese aus der Fotos-Applikation verschickt, tauchen die Grafik-Dateien auf betroffenen Geräten plötzlich nicht mehr als reguläre Anhänge auf, die lediglich den Empfänger erreichen und bei weiteren Antworten in der Konversation nicht mehr zu sehen sind. Stattdessen werden Fotos und Bilder als Inline-Inhalte behandelt, die in laufenden Konversationen mit jeder neuen Antwort erneut mitgeschickt und zugestellt werden.

Üblicherweise werden die Anhänge hier nur beim Weiterleiten eingegangener E-Mails erneut mitgeschickt – und dies auch nur nach vorangegangener Nachfrage.

Fehlerursache unklar

Wie es zu dem neuen Verhalten der Mail-Applikation kommt ist unklar und wegen der zahlreichen E-Mail-Dienste, Einstellungen und Attachment-Möglichkeiten auch nur schwer nachvollziehbar.

Im Benutzerhandbuch von iOS 15 schreibt Apple, dass E-Mail-Anhänge in Abhängigkeit von ihrer Dateigröße entweder zusammen mit dem Text einer E-Mail oder als regulärer Anhang am Ende der E-Mail angezeigt werden, nennt aber weder die Grenzwerte bei den Dateigrößen, die für den unterschiedlichen Umgang mit den Anhängen sorgen, noch lässt sich prüfen, ob die Größen in jüngster Zeit überarbeitet wurden.

Zudem ist nicht auszuschließen, dass nicht das iPhone, sondern vielleicht auch einer der großen E-Mail-Anbieter sein Verhalten hier in den zurückliegenden Wochen umgestellt hat. Was ihr euch dennoch merken könnt, wenn ihr ähnliches beobachtet habt: Ihr seid nicht allein.