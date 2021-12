MagSafe-Zubehör von Elago: Neue Accessoires für iPhone 12 und 13

Neben dem MS5 bietet Elago zudem die Modelle MS1 MS2, MS3 und MS4 an, die Apples offiziellen MagSafe-Ladeteller alle unterschiedlichen Silikon- und Aluminium-Formen aufnehmen und anschließend als Tischhalterung für iPhone 12 und iPhone 13 genutzt werden können. Alle MagSafe-Accessoires von Elago werden zu Preisen zwischen 20 Euro und 25 Euro angeboten und lassen sich in dieser Übersicht in Augenschein nehmen .

Seit kurzem bietet Elago auch mehrere Zubehör-Artikel für die MagSafe-Rückseiten von iPhone 12 und iPhone 13 an, die sich nun auch in Deutschland bestellen lassen.

Insert

You are going to send email to