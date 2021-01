MagSafe: Hersteller setzen auf Zubehör für das Apple-Ladegerät

Ähnlich wie wir es schon vom Ladepuck für die Apple Watch kennen, finden sich auch im Bereich MagSafe immer mehr Hersteller, die iPhone-Zubehör anbieten, das als Ergänzung zu Apples MagSafe-Ladegerät zu sehen ist. Neuestes Beispiel ist Scosche mit einer Reihe von Autohalterungen für das iPhone, die nur gemeinsam mit dem Apple-Ladegerät verwendet werden können.

Scosche will in den nächsten Wochen vier verschiedene iPhone-Autohalterungen zu Preisen zwischen 30 und 40 Dollar in den Handel bringen, die allesamt als Zubehör für Apples MagSafe-Ladegerät zu sehen ist. Der magnetische Ladepuck wird in die Halterungen eingesetzt und sorgt dafür, dass ein iPhone der aktuellen Generation geladen und gehalten wird. Der vergleichsweise hohe Preis ist auf den im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Autoadapter zurückzuführen, mit dessen Hilfe sich das iPhone am MagSafe-Ladegerät. mit bis zu 15 Watt laden lassen soll.

Schon über die letzten Wochen hinweg haben wir immer wieder neues Zubehör für die Verwendung mit Apples MagSafe-Ladegerät gesehen. Darunter Schreibtischzubehör wie ein abgewinkelter Metallständer oder eine Kunststoffhülle mit rutschfester Nano-Unterseite.

MagSafe-Zubehör von Apple im Preis reduziert

Im Preis reduziertes Original-MagSafe-Zubehör findet ihr aktuell übrigens bei Amazon. Dort gibt es nicht nur den Duo-Charger von Apple deutlich günstiger, auch diverse Apple-Hüllen mit MagSafe-Unterstützung können bei Amazon mit nennenswertem Preisnachlass erworben werden.