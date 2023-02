MagSafe-Autohalterung von CubeNest verspricht mehr Stabilität

Mit seiner neuen MagSafe-Autohalterung will CubeNest dafür sorgen, dass magnetisch befestigte iPhones auch auf holprigen Strecken sicher am Armaturenbrett bleiben. Zudem soll die die Kombination aus zwei Stützfüßen und einem Haken zum Einhängen in die Lüftungsgitter für besondere Stabilität sorgen.

Insert

You are going to send email to